Фото: квартира в центре ищет нового хозяина, любящего смотреть на Таллинн с двенадцатого этажа

В этой квартире много решений умного дома: отоплением, охраной и многоим другим можно управлять с помощью iPad, а также дистанционно.

ФОТО: KV.EE

Дом спроектирован известным в Эстонии архитектурным бюро Меэлиса Пресса. В отделке использованы только высококачественные материала и бытовая техника известных фирм. В цену квартиры входит вся мебель и бытовая техника.

ФОТО: KV.EE

Панорамный вид из окон на Старый город и море тоже, как вы понимаете, стит немало.