вт, 22.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
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  • Фото: квартира в центре ищет нового хозяина, любящего смотреть на Таллинн с двенадцатого этажа

Фото: квартира в центре ищет нового хозяина, любящего смотреть на Таллинн с двенадцатого этажа

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ФОТО: KV.EE

Квартира в новом умном доме на улице Кентманни предлагает новому владельцу роскошные виды на Старый город и море, пишет портал Kodu.

В этой квартире много решений умного дома: отоплением, охраной и многоим другим можно управлять с помощью iPad, а также дистанционно. 

ФОТО: KV.EE

Дом спроектирован известным в Эстонии архитектурным бюро Меэлиса Пресса. В отделке использованы только высококачественные материала и бытовая техника известных фирм. В цену квартиры входит вся мебель и бытовая техника. 

ФОТО: KV.EE

Панорамный вид из окон на Старый город и море тоже, как вы понимаете, стит немало. 

Дополнительная информация находится ЗДЕСЬ.

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