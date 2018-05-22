Фото: квартира в центре ищет нового хозяина, любящего смотреть на Таллинн с двенадцатого этажа
22 мая 2018 г., 10:38
Квартира в новом умном доме на улице Кентманни предлагает новому владельцу роскошные виды на Старый город и море, пишет портал Kodu.
В этой квартире много решений умного дома: отоплением, охраной и многоим другим можно управлять с помощью iPad, а также дистанционно.
Дом спроектирован известным в Эстонии архитектурным бюро Меэлиса Пресса. В отделке использованы только высококачественные материала и бытовая техника известных фирм. В цену квартиры входит вся мебель и бытовая техника.
Панорамный вид из окон на Старый город и море тоже, как вы понимаете, стит немало.
Дополнительная информация находится ЗДЕСЬ.