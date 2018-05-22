В Таллинне автомобиль сбил человека на пешеходном переходе
22 мая 2018 г., 9:18
В понедельник, 21 мая, в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал мужчина, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщила пресс-служба полиции.
Инцидент имел место около 17.05 по адресу Нарвское шоссе, 120 B (пешеходный переход рядом с Орускими воротами Певческого поля), где автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 52-летняя женщина, сбил переходившего дорогу по "зебре" 66-летнего пешехода.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу.