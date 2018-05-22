В Таллинне автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

Инцидент имел место около 17.05 по адресу Нарвское шоссе, 120 B (пешеходный переход рядом с Орускими воротами Певческого поля), где автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 52-летняя женщина, сбил переходившего дорогу по "зебре" 66-летнего пешехода.