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  • В Таллинне автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

В Таллинне автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

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ФОТО: Liis Treimann

В понедельник, 21 мая, в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал мужчина, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент имел место около 17.05 по адресу Нарвское шоссе, 120 B (пешеходный переход рядом с Орускими воротами Певческого поля), где автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 52-летняя женщина, сбил переходившего дорогу по "зебре" 66-летнего пешехода.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

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