"Из-за допинга мы потеряли наши методики"

«Я хорошо знаю всех кандидатов в сборную. Не думаю, что возникнут какие-то трения, хотя в теории они возможны, ведь мои методики в корне отличаются от тех, по которым они работали.

В минувшем сезоне я работал с Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым. Когда мы только начинали, Дмитрий постоянно подходил ко мне и спрашивал: «А мы после этой работы точно побежим?». Они привыкли делать много высокоинтенсивной работы, а в моей программе заложены иные принципы подготовки.

Объем развивающей работы примерно тот же, что ребята выполняли ранее, но количество скоростной работы, включающей различные тесты, проводящиеся в соревновательном режиме, будет меньше. Ведь из-за чего наши биатлонисты пострадали в минувшем сезоне? Они выполняли слишком много резкой, скоростной работы на отрезках. Тренерский состав совсем забыл, что есть скоростно-силовая выносливость, которая помогает держать скорость на дистанции. Этот момент был полностью упущен.

Я думаю, что это отголоски того времени, когда применялся допинг. Могу сказать, что на протяжении многих лет мы теряли ту методику, которая была по-настоящему нашей, когда мы были чистыми и знали, что такое тренировочный эффект, как правильно восстановиться и так далее. С появлением запрещенных препаратов эти знания начали постепенно теряться.