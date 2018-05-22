Сегодня улицы Таллинна заполонят почти 5000 круизных туристов
22 мая 2018 г., 9:25
Во вторник в таллиннском порту Ванасадам ошвартуются два круизных судна, которые на день доставят в столицу до 4700 круизных туристов.
В 10 часов в Таллинн прибудет вмещающий до 1500 туристов лайнер Columbus, который покинет порт в 17 часов.
В 12 часов в Таллинне ошвартуется MSC Preziosa, вмещающий до 3200 туристов. Судно покинет Таллинн в 19 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.
В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.