В Верховной Раде предложили уничтожить Крымский мост

"Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора", - пояснил он.

В то же время Мосийчук считает, что "при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации" мост станет "стратегическим объектом", пишет Newsru.com. Как отметил депутат, "любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно стремится уничтожить вражескую инфраструктуру - мост, железнодорожный пункт, аэропорт".

Отвечая на вопрос, смог бы он лично разрушить мост, Мосийчук сказал, что обязательно сделал бы это, если бы занимал пост министра обороны Украины.

Напомним, церемония открытия автомобильной части Крымского моста с участием президента РФ Владимира Путина состоялась 15 мая. На следующий день было открыто движение транспорта по мосту.

Издание The Washington Examiner на прошлой неделе опубликовало статью журналиста Тома Рогана, в которой тот призывал Украину взорвать Крымский мост, так как он является "возмутительным оскорблением Украины как нации".

В ответ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Рогана, усмотрев в его материале признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, за что предусмотрено наказание по статье 205 УК РФ.