37-летний Владимир Путин, на тот момент помощник ректора Ленинградского государственного университета и подполковник 1-го управления КГБ, вошел в команду советника председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака в мае 1990 года. 12 июня 1991 года Собчак был избран мэром Ленинграда, в этот же день прошли первые выборы президента РСФСР, на которых победил Ельцин.

По словам Путина, который в 1991 году был председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда, в августе того года ему пришлось выбирать между президентом Борисом Ельциным и силовиками - инициаторами путча создавшими Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда, в частности, входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков, передает РБК.

«С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее, - пояснил президент. - А с другой стороны - попытка вот этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял; я не мог быть там и там одновременно».

Путин сообщил Собчаку, что для того, чтобы «чувствовать себя уверенно», решить подать в КГБ рапорт об отставке. Собчак его поддержал, пообещав уладить этот вопрос звонком главе комитета - Крючкову. Путина, по его словам, удивила реакция Собчака, так как он был уверен, что председатель КГБ «пошлет [Собчака] подальше». Но мэр Петербурга действительно позвонил Крючкову, и рапорт Путина был подписан, сообщил он в интервью.

Как напоминает РБК, в интервью Андрею Колесникову и Наталье Геворкян для книги "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным" президент уже называл события августа 1991 года путчем. «Я точно знал, что по приказу путчистов никуда не пойду и на их стороне никогда не буду», - говорил Путин.

Между тем в новом фильме о Собчаке про путч рассказал и директор Росгвардии, ранее охранник Путина Виктор Золотов, который в начале 1990-х служил в охране Ельцина. По словам Золотова, в ночь на 21 августа 1991 года, когда Ельцин прибыл в Белый дом, он собрал «весь секретариат [Верховного совета РСФСР], женщин, которые там находились, и отправил их домой, потому что сказали о том, что вечером пойдет акция, там, естественно, погибнут». «[Я] понимал, что мы погибнем там, естественно, - рассказал Золотов. - Я сказал еще ребятам, что максимум мы продержимся минут 20, не больше».

Для фильма, помимо Путина и Золотова, интервью дали дочь и зять Бориса Ельцина - Татьяна и Валентин Юмашевы, премьер-министр Дмитрий Медведев, мать Собчак Людмила Нарусова, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-глава службы безопасности президента Александр Коржаков, передает РБК.