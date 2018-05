Кунц: Франция высоко ценит вклад Эстонии в антитеррористическую операцию Barkhane

Предстоящая в конце мая — начале июня этого года конференция Леннарта Мери «Järgmised sada aastat / The Next Hundred Years» (Следующие сто лет) будет посвящена столетию Эстонии и рассмотрит будущее сквозь призму вернувшего Эстонию в Европу прошлого, в работе конференции примут участие ведущие политики и политические мыслители мира.

Посвященная столетию Эстонии конференция Леннарта Мери на этот раз начнется с выездного заседания в Тарту, где 31 мая состоится публичная дискуссия под наименованием “The World in Turmoil: Where’s the Next Front?”