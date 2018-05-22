Король бутербродов – клубный сэндвич!

Приготовление:

Поджарьте на сковороде яйцо, добавьте соль и перец. Обжарьте 3 ломтика белого хлеба и смажьте мягким сыром. Нарежьте ломтиками огурец и авокадо. На один ломтик белого хлеба положите ветчину, авокадо, шпинат и проростки. На другой ломтик положите яйцо, огурец, ветчину и проростки, сверху все прикройте третьим ломтиком. Чтобы сэндвич не распался, проткните его деревянной зубочисткой. Подавайте клубный сэндвич, например, с чипсами.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Путешествуя по миру и посещая разные отели, почти всегда в меню можно увидеть клубный сэндвич. Его любят многие люди, независимо от их культуры или национальности.

Это бутерброд, состоящий из нескольких слоев. Традиционно его основными компонентами являются яйцо, бекон, куриное мясо, листья салата и помидор. Все ингредиенты выкладывают на ломтики белого хлеба, которые смазывают майонезом и горчицей. Хотя это очень вкусный и популярный бутерброд, есть и другие способы приготовления клубного сэндвича. Ниже мы познакомим вас с другим рецептом, который содержит много зелени и имеет более летний вкус.

Каждый истинный эстонец любит копченое мясо, особенно ветчину. Ветчина Nõo Maamehe покорила сердца многих эстонцев. Низкое содержание жира делает блюда с ветчинными изделиями Nõo Lihavürst особенно легкими, что ценно именно летом. Приятный копченый вкус и аромат ветчине придает дым натуральной ольховой щепы. Именно такая нарезанная ветчина идеально подходит в качестве основного компонента, вокруг которого строится клубный сэндвич. Кроме того, в ветчине не содержится усилитель вкуса (E621).

ФОТО: Nõo Lihatööstus