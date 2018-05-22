Как готовить разные части свиной туши?

Толстый филей

Свиной толстый филей представляет собой постное мясо с ровной и чистой поверхностью. Это маложирное мясо с содержанием жира всего 6%. Толстый филей прекрасно подходит для жарки и приготовления на гриле. По вкусу и текстуре толстый филей – это легкое и нежное мясо, если его правильно приготовить.

Вырезка

Свиная вырезка – это чистое мясо, очень легкое и мягкое. Вырезка считается самой ценной частью свиной туши, потому что она образует ее самую малую часть. Содержание жира в вырезке составляет лишь 4-6%. Она отлично подходит для жарки, потому что речь идет об очень нежном мясе.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Грудинка (ребрышки)

Мясо между ребрами считается самым вкусным. Это один из лучших видов мяса для barbeque и приготовления на гриле. Содержание жира в мясе грудинки составляет до 15%.

Бекон

Бекон – это сочное мясо брюшины, с прослойками жира, которое имеет характерный полосатый внешний вид. В нем чередуются жир и постное мясо. Содержание жира в беконе составляет до 35%. При жарке или запекании мяса наибольшая часть жира вытекает.

Лопаточная часть

Лопаточная часть – мясо хорошего класса, которое очень хорошо подходит для приготовления соусов и супов. Оно используется прежде всего для приготовления блюд, в которых мясо требует продолжительного тушения. Лопаточная часть хорошо подходит и для приготовления шашлыка. Содержание жира в этом мясе составляет от 6%.

Шейный карбонад

Свиной шейный карбонад – мясо без кости с прожилками жира. Это очень сочная и вкусная часть свиной туши, содержание жира в которой составляет 10%. Шейный карбонад – одно из наиболее популярных видов мяса для гриля. Оно подходит также для запекания, жарки и barbeque.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Окорок

Окорок – сочное мясо для жаркого из задней части туши. Это идеальное мясо для запекания в духовке. Из мяса свиного окорока изготавливается ветчина с низким содержанием жира.

Рульки и голяшки