Как готовить разные части свиной туши?

Если говорить о свинине, то представляется, в первую очередь, большой жирный кусок жареного мяса. На самом деле, свинина очень полезна, и не все части свиной туши являются тяжелой и жирной пищей. Если разделить свинину на куски, то из каждого можно приготовить блюда с совершенно разным содержанием жира. Свинина по своей средней питательности и содержанию жира совершенно сравнима с мясом курицы. Свинина также содержит много цинка и магния.
Толстый филей
Свиной толстый филей представляет собой постное мясо с ровной и чистой поверхностью. Это маложирное мясо с содержанием жира всего 6%. Толстый филей прекрасно подходит для жарки и приготовления на гриле. По вкусу и текстуре толстый филей – это легкое и нежное мясо, если его правильно приготовить.
Вырезка
Свиная вырезка – это чистое мясо, очень легкое и мягкое. Вырезка считается самой ценной частью свиной туши, потому что она образует ее самую малую часть. Содержание жира в вырезке составляет лишь 4-6%. Она отлично подходит для жарки, потому что речь идет об очень нежном мясе.
Грудинка (ребрышки)
Мясо между ребрами считается самым вкусным. Это один из лучших видов мяса для barbeque и приготовления на гриле. Содержание жира в мясе грудинки составляет до 15%.
Бекон
Бекон – это сочное мясо брюшины, с прослойками жира, которое имеет характерный полосатый внешний вид. В нем чередуются жир и постное мясо. Содержание жира в беконе составляет до 35%. При жарке или запекании мяса наибольшая часть жира вытекает.
Лопаточная часть
Лопаточная часть – мясо хорошего класса, которое очень хорошо подходит для приготовления соусов и супов. Оно используется прежде всего для приготовления блюд, в которых мясо требует продолжительного тушения. Лопаточная часть хорошо подходит и для приготовления шашлыка. Содержание жира в этом мясе составляет от 6%.
Шейный карбонад
Свиной шейный карбонад – мясо без кости с прожилками жира. Это очень сочная и вкусная часть свиной туши, содержание жира в которой составляет 10%. Шейный карбонад – одно из наиболее популярных видов мяса для гриля. Оно подходит также для запекания, жарки и barbeque.
Окорок
Окорок – сочное мясо для жаркого из задней части туши. Это идеальное мясо для запекания в духовке. Из мяса свиного окорока изготавливается ветчина с низким содержанием жира.
Рульки и голяшки
Свиные рульки и голяшки хорошо подходят для barbeque и копчения. Эстонцы любят готовить из них национальные блюда, среди которых гороховый суп с копченостями, холодец и свиная рулька с квашеной капустой.