вт, 22.05.2018
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Эстонские бизнесмены хотят усилить сотрудничество с Украиной

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Состоящая из 28 членов эстонская бизнес-делегация, которая с президентом Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, намерена усилить сотрудничество с украинскими партнерами.

Делегация сопровождает президента Кальюлайд во время начавшегося во вторник ее визита на Украину. Наряду со встречами с местными предприятиями в Киеве также пройдет эстонско-украинский бизнес-семинар, где представят возможности бизнеса в Эстонии и Украине, сообщила Торгово-промышленная палата Эстонии.

«Нужно признать, что, хотя эстонские предприятия уже знают Украину и действуют там, дела не всегда идут без проблем и бюрократических препятствий, - сказал гендиректор палаты Майт Палтс. - Хотя этот визит не ищет конкретных решений, он позволит указать на них на высоком уровне или создать лучшую почву для будущих возможностей».

Проходящий в Киеве бизнес-семинар откроет президент Кальюлайд. Торгово-промышленная палата Эстонии подпишет соглашение о сотрудничестве с ICC Ukraine. Визит бизнес-делегации в Украину пройдет с 22 по 23 мая, он организован Торгово-промышленной палатой в сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.

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