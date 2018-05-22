Эстонские бизнесмены хотят усилить сотрудничество с Украиной

Делегация сопровождает президента Кальюлайд во время начавшегося во вторник ее визита на Украину. Наряду со встречами с местными предприятиями в Киеве также пройдет эстонско-украинский бизнес-семинар, где представят возможности бизнеса в Эстонии и Украине, сообщила Торгово-промышленная палата Эстонии.

«Нужно признать, что, хотя эстонские предприятия уже знают Украину и действуют там, дела не всегда идут без проблем и бюрократических препятствий, - сказал гендиректор палаты Майт Палтс. - Хотя этот визит не ищет конкретных решений, он позволит указать на них на высоком уровне или создать лучшую почву для будущих возможностей».