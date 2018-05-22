Эстонские бизнесмены хотят усилить сотрудничество с Украиной

Состоящая из 28 членов эстонская бизнес-делегация, которая с президентом Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, намерена усилить сотрудничество с украинскими партнерами.
Делегация сопровождает президента Кальюлайд во время начавшегося во вторник ее визита на Украину. Наряду со встречами с местными предприятиями в Киеве также пройдет эстонско-украинский бизнес-семинар, где представят возможности бизнеса в Эстонии и Украине, сообщила Торгово-промышленная палата Эстонии.
«Нужно признать, что, хотя эстонские предприятия уже знают Украину и действуют там, дела не всегда идут без проблем и бюрократических препятствий, - сказал гендиректор палаты Майт Палтс. - Хотя этот визит не ищет конкретных решений, он позволит указать на них на высоком уровне или создать лучшую почву для будущих возможностей».
Проходящий в Киеве бизнес-семинар откроет президент Кальюлайд. Торгово-промышленная палата Эстонии подпишет соглашение о сотрудничестве с ICC Ukraine. Визит бизнес-делегации в Украину пройдет с 22 по 23 мая, он организован Торгово-промышленной палатой в сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.