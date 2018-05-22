Общественный совет Таллиннского телевидения возглавил Март Луйк

«Оппозиция годами критиковала городское телевидение за то, что его программа отражает точку зрения одной партии, - сказал Луйк в переданном горуправой во вторник пресс-релизе. - Я считаю, что надо не критиковать, а, засучив рукава, собственным участием постараться улучшить работу».

Луйк добавил, что совет будет следить не только за политическим равновесием передач, но, прежде всего, за полным и объективным отражением происходящего в Таллинне. Член правления TTV Таави Пукк выразил надежду, что совет станет местом конструктивного обсуждения тем и проблем, приводящего к решениям.

Общественный совет Таллиннского телевидения возглавил заместитель председателя Таллиннского городского собрания Март Луйк (фракция Союза Отечества и Res Publica), в него вошли заместитель председателя фракции Консервативной народной партии Эстонии в городском собрании Керсти Крахт, член Центристской фракции горсобрания Юри Пихл, член Социал-демократической фракции горсобрания Анастасия Коваленко, вице-мэр Зюлейха Измайлова, советники мэра Туули Кох и Юхан Паадам, ведущий специалист сектора городских исследований городской канцелярии Лийна Килемит.