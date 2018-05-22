Эвелин Калдоя: сделаем армию обязательной для девочек!

Думаю, большинство эстонцев, поддерживавших тогда переход на профессиональную армию, благодарят теперь удачу за то, что их точка зрения не возобладала. Поскольку, как показало недавнее прошлое, правы были пессимисты, и мы не можем позволить себе отказаться от срочной службы. Поскольку это подрывает вербовочную базу и резерв Сил обороны, ослабляет общество и его связь с армией и оставляет граждан без существенных знаний, которые могут понадобиться и им, и государству.

Но именно эти аргументы диктуют и то, что Эстония должна модернизировать свою срочную службу в одном важном аспекте – к мужчинам и женщинам надо относиться одинаково. Как в Израиле или Норвегии. Или в Швеции, где была восстановлена срочная служба, или во Франции, по идее Макрона.

Во-первых, вербовка и резерв. С профессиональной точки зрения, эстонская армия прогрессивна: все рода войск и звания доступны женщинам так же, как и мужчинам. Бесспорно, в некоторых областях у многих мужчин больше природных предпосылок, чем у большинства женщин. Но во многих областях вообще нет разницы, исполняет обязанности мужчина или женщина. Может быть, в случае спецподразделений физические способности мужчин перевесили бы любую теоретическую возможность в 99 случаях из 100. Но на уровне информирования и анализа широкой картины трудно обнаружить что-либо, в чем среднестатистический мужчина смог бы опередить женщину. Отстранив женщин от системы обязательной срочной службы, армия остается без половины возможных дарований одного поколения и в плане профессионалов, и в плане мобилизуемых резервистов. Кроме того, мужчинам отдается явное предпочтение при получении работы в этой области.

Во-вторых, связь общества и армии. И мужчины, и женщины платят налоги и ходят на выборы, т.е. являются владельцами страны и теми, кто принимает в ней решения. Полезнее для всех, когда все общество одинаково осведомлено, для чего существуют Силы обороны и что там делают.

В-третьих, знания. Навыки оказания первой помощи, взаимодействия в команде или управления ей, выживания в природных условиях и самозащиты нужны всем. Навык пользования оружием в повседневной жизни не нужен ни мужчинам, ни женщинам. Было бы честно, если бы все эти навыки одинаково давались представителям обоих полов.