вт, 22.05.2018
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Не хватает денег на квартиру? Купите террасу!

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ФОТО: KV.EE

В новом доме в Пыхья-Таллинне на продажу выставлены не только квартиры, но и террасы на крыше с отличным видом на море и город, пишет портал Kodu.

Квартал Вольта – это перспективный новый жилой район Таллинна в приморской части Каламая. В паре шагов находятся море и яхтенная гавань, парк Каламая и уютные улочки, кафе и пекарни. Шестиэтажный жилой дом с квартирами в стиле лофт находится по адресу Тёэстузе, 47б. 

Архитектурный проект и внутреннее оформление 47B Loftid инспирированы зданиями промышленной архитектуры, превращенными в жилые помещения, где умело и со вкусом новое сочетается со старым, а элегантное с техническим.

Вот, например, терраса номер шесть площадью 41,3 м2, Она огорожена и находится на седьмом этаже дома, то есть на крыше. Вы можете поставить там низкую мебель - кресла и диваны - и наслаждаться жизнью. Для размещения объектов повыше, таких как зонты, шезлонги, навесы, необходимо согласование с квартирным товариществом.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Стоимость террасы - 15 000 евро. Интересно, можно ли купить террасу, не имея квартиры в этом доме? Объявление на портале KV.EE ответа на этот вопрос не дает. 

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