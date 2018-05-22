Не хватает денег на квартиру? Купите террасу!

Квартал Вольта – это перспективный новый жилой район Таллинна в приморской части Каламая. В паре шагов находятся море и яхтенная гавань, парк Каламая и уютные улочки, кафе и пекарни. Шестиэтажный жилой дом с квартирами в стиле лофт находится по адресу Тёэстузе, 47б.

Архитектурный проект и внутреннее оформление 47B Loftid инспирированы зданиями промышленной архитектуры, превращенными в жилые помещения, где умело и со вкусом новое сочетается со старым, а элегантное с техническим.

Вот, например, терраса номер шесть площадью 41,3 м2, Она огорожена и находится на седьмом этаже дома, то есть на крыше. Вы можете поставить там низкую мебель - кресла и диваны - и наслаждаться жизнью. Для размещения объектов повыше, таких как зонты, шезлонги, навесы, необходимо согласование с квартирным товариществом.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE