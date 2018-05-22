Ура! Наконец начнут перестраивать здание Балтийской мануфактуры на улице Ситси!

«Мы планируем выпустить облигации проекта Fabrik в два этапа на общую сумму в 10 млн евро», - сказал исполнительный руководитель Endover Роберт Лауд. «На первом этапе перед нами стояла задача собрать 5,5 млн евро, но поскольку интерес инвесторов был очень большим, мы получили гораздо больше – свыше 7 млн евро».

По словам исполнительного руководителя Endover, приобретение облигаций в таком объеме указывает на доверие инвесторов по отношению к предприятию. «Мы второй раз выступаем в роли эмитента, и в предыдущий раз облигации проекта Vega были погашены досрочно, потому что проект оказался успешнее ожидаемого», - добавил Лауд.

«Интерес инвесторов к покупке облигаций обеспечили несколько факторов. Во-первых, успех предыдущего проекта Endover, который также финансировался в основном благодаря облигациям. Во-вторых, архитектурные особенности здания Балтийской мануфактуры и развивающийся район Пыхья-Таллинн», - добавил финансовый консультант сделки, партнер Redgate Capital Ааре Таммемяэ.

С помощью облигаций, гарантированных ипотекой первой очереди, частично будет финансироваться как покупка участка земли, так и строительные расходы. Эмитентом облигаций и организатором эмиссии выступает Endover Development OÜ, который является проектным предприятием, созданным для развития Fabrik. Строительство комплекса будет проходить поэтапно. Индустриальные квартиры в стиле лофт ориентировочно поступят в продажу в конце этого года.