В процессорах Intel обнаружили новую уязвимость

Позднее выяснилось, что под угрозой находятся процессоры других производителей, а установка выпущенных компаниями патчей приводили к проблемам в работе ПК.

Теперь Intel обнародовала информацию о еще одной уязвимости своих чипов, которую также обнаружили исследователи из компаний Google и Microsoft. Как говорится в сообщении, опубликованном в блоге Intel, найденная уязвимость, названная Variant 4, является производной от описанных ранее и позволяет получить доступ к некоторым данным.

В настоящее время Intel подготовила бета-версию обновления, которое исправляет эту уязвимость, и распространила это обновление среди партнеров, выпускающих ПК с процессорами Intel и разработчиков софта. В ближайшие недели компания намерена выпустить версию обновления для всех пользователей. При этом в сообщении отмечается, что его установка может привести к снижению производительности компьютеров и серверов на 2-8%.