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В процессорах Intel обнаружили новую уязвимость

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ФОТО: NIGEL TREBLIN/REUTERS

В начале этого года исследователи обнаружили в процессорах компании Intel серьезные уязвимости, позволяющие осуществить атаки под названиями Meltdown и Spectre и получить доступ к данным, хранящимся в памяти ядра, включая пароли, пишет Newsru.com.

Позднее выяснилось, что под угрозой находятся процессоры других производителей, а установка выпущенных компаниями патчей приводили к проблемам в работе ПК.

Теперь Intel обнародовала информацию о еще одной уязвимости своих чипов, которую также обнаружили исследователи из компаний Google и Microsoft. Как говорится в сообщении, опубликованном в блоге Intel, найденная уязвимость, названная Variant 4, является производной от описанных ранее и позволяет получить доступ к некоторым данным.

В настоящее время Intel подготовила бета-версию обновления, которое исправляет эту уязвимость, и распространила это обновление среди партнеров, выпускающих ПК с процессорами Intel и разработчиков софта. В ближайшие недели компания намерена выпустить версию обновления для всех пользователей. При этом в сообщении отмечается, что его установка может привести к снижению производительности компьютеров и серверов на 2-8%.

В сообщении Intel подчеркивается, что безопасность продуктов компании и защита данных клиентов были и остаются главными приоритетами компании, и специалисты намерены продолжить поиск потенциальных уязвимостей. Intel также продолжит сотрудничество с другими компаниями, чтобы обеспечить клиентам надежную защиту.

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