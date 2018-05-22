Удостоенный титула семейный врач продает псевдолекарства

Врачи Теллискивиского центра семейной медицины нарушают требования оказания медицинской помощи. Пациентов, прежде всего, лечат по методам альтернативной медицины гомеопатическими препаратами, которые продают им в центре за наличные. Член правления Центра семейных врачей и врач Урве Притс отрицает торговлю, пишет Postimees.
Издание начало расследование этого дела еще в марте. В то же время расследование начал и Департамент здоровья, который в прошлом месяце даже провел проверку непосредственно в Центре семейной медицины. Однако, проведенный в прошлый четверг Postimees эксперимент доказал, что в медицинском учреждении по-прежнему можно приобрести гомеопатики.
«Он уже что-то заказал?» - спросила работница регистратуры Теллискивиского центра семейной медицины у представившегося клиентом журналиста издания, который пытался купить гомеопатические средства для предполагаемого друга. «У нас тут ничего пока нет», - добавила она. Она имела ввиду строго запрещенную деятельность, которая, предположительно, в течение многих лет практиковалась в центре семейной медицины – торговлю псевдолекарствами.
Со всем этим связывают руководителя центра, получившую в 2002 году титул Врача года Урве Притс. В списке Притс 2089 пациентов. Информация о том, что такая деятельность процветала в центре уже как минимум шесть лет, стала для Департамента здоровья неприятным сюрпризом.
Странные рисунки и зернышки
«Я эти лекарства все время покупаю в Теллискиви. Там шесть лет так было, что врач называет название лекарства, которое нужно спросить в регистратуре, я отдаю наличные, и мне дают эти лекарства», - описал происходящее в центре попросивший об анонимности мужчина-пациент. Одна коробка с шариками стоила 5-10 евро.
Он рассказывает свою историю общественности, потому что последний визит в центр закончился тем, что после семи дней температуры 39-40 градусов ему в приказном тоне пришлось просить выписать себе антибиотик. «В первый раз она дала мне три лекарства: Gripp-Heel, Traumeel и Angeel», рассказал он.
Молодой человек отправился домой, но самочувствие не улучшилось. Держалась высокая температура. Через несколько дней он снова обратился к семейному врачу. «Врач сказала, что она и сама уже две недели была больна, ни одного антибиотика не принимала и все в порядке, потому что это проходит само. Я подумал, sorry, не удивительно, что ты не выздоровела. У меня через четыре недели температура тоже бы прошла».
Тогда пациент еще не решился просить антибиотики. Врач 2002 года Притс годами рассказывала ему о системах природы, которые вызывают болезни. «Например, если весной у меня насморк, то она говорит, что поскольку на улице весна, то тает лед и на улице мокро. В печени возникает вода, и когда ночью ты ложишься, то эта вода вытекает из тела и начинается насморк. Должна быть какая-то цикличность в природе», - рассказал он.
И в этот раз он вытащил в регистратуре кошелек и, как делал это в последние шесть лет, заплатил за гомеопатический препарат. Это заслуживает осуждения, поскольку центр семейной медицины не может ничего продавать, особенно лекарства, не говоря о гомеопатических препаратах.
Поскольку у молодого человека намечалось знаменательное событие, а температура поднялась до сорока, он в третий раз за неделю пошел к семейному врачу – на сей раз с четким планом потребовать для себя антибиотик: «Мне и самому не нравится есть постоянно антибиотики, но у меня не было времени терпеть целый месяц». В итоге рецепт он получил.
Такая информация напугала даже Департамент здоровья. «Мы этим сильно напуганы и это факт, что так не должно быть», - сказала правовой советник Департамент здоровья Кайли Леллеп. Она пообещала отреагировать на полученную от журналистов информацию: «Сначала выясним фактические обстоятельства, и на их основании будем действовать дальше».
На происходящее в Теллискивиском центре семейной медицины указывают и отзывы пациентов в каталоге медицинских работников Tervise Tõend. На возможность купить там гомеопатические препараты указывают два сообщения: ранний – от 2014 года, второй – от 2015.
«Какие-то странные рисунки, странные зернышки и уколы, и все всегда за наличные», - прокомментировал один пользователь работу семейного врача Урве Притс, практикующей с 1995 года. «Разве такое принудительное лечение разрешено? Лекарства отдельно за наличные, часто одни и те же лекарства по разной цене», - говорится в другом отзыве.
Семейный врач в роли аптекаря
В лучшем случае теперь Центру семейной медицины грозит государственное предписание, в худшем – денежный штраф. Последнее в том случае, если врач нарушает требования по разрешению на продажу лекарств, или распространяет лекарства, на которые нет разрешения на ввоз и продажу от Департамента лекарств. Частное лицо может быть оштрафовано на сумму в 300 штрафных единиц, предприятию может быть вставлен штраф на сумму до 32 000 евро.
С точки зрения Теллискивиского центра семейной медицины, проблема может заключаться в том, что на гомеопатические препараты введены те же требования по обращению с ними, как и на лекарства. Их может продавать только провизор или фармацевт в имеющей разрешение на деятельность аптеке. В Теллискивиском центре из этих требований не выполнено ни одно.
Соответствие требованиям по оказанию медицинских услуг проверяет отдел надзора Департамента здоровья. Как заверил его руководитель Михаил Музычин, надзорное производство в отношении центра семейных врачей они начали еще в марте: «Такое, что зарегистрированный в Департаменте здоровья врач продает лекарства, мы слышим впервые».
Член Эстонского общества семейных врачей и давний его руководитель Диана Ингерайнен признала, что до сих пор не понимает, в чем разница между пищевыми добавками и гомеопатическими препаратами: «Конечно, я удивлена таким поведением. Есть же правила, где и что продавать, и я сама не знаю ни одного врача, который делал бы такое. Дай бог, если это происходило в случае бактериальных заболеваний, при которых мы это тоже используем».
Она не осуждает никого, кто покупает себе гомеопатические препараты, потому что совершеннолетний человек сам отвечает за свое здоровье: «Печалит то, что не имеющие научного подтверждения «лекарства» могут нанести скорее вред здоровью детей».
Две грани проблемы
Кроме того, деятельность Теллискивиского центра вступает в конфликт с законами и в том, что альтернативное лечение предлагалось пациентам до того, как было проведено основное. Согласно Закону о долговом праве, общенепризнанные профилактические и лечебные методы можно использовать только в том случае, если обычные методы обещают меньший успех, пациент проинформирован о характере и возможных последствиях метода, а также пациент дал согласие на использование такого метода.
«Врач может считать, что гомеопатия, китайская медицина или народная медицина помогут. В этом случае вопрос в том, как врач объяснит необходимость методики пациенту и согласится ли пациент на лечение», - говорит руководитель отдела надзора Музычин. По его словам, есть врачи, которые доверяют нетрадиционным методам лечения.
Но в отношении гомеопатии Департамент здоровья все же категоричен. «Гомеопатия не является в Эстонии доказанной медициной. Мы не можем это поддержать. Если мы получаем информацию об использовании гомеопатиков в лечебном процессе, то выясняем, кто и на каком основании их советует, и при необходимости вмешиваемся. Информируем и коллег в Департаменте здоровья», - сказал Музычин.
«Я не слышал, чтобы гомеопатия вообще упоминалась в лечебных инструкциях. Если семейный врач отклоняется от лечебных инструкций и нарушает договор, у Больничной кассы есть право расторгнуть договор».
По словам члена правления Эстонского общества семейных врачей и MTÜ Noored Perearstid Трийн Перксон, гомеопатические препараты не показали ни одного существенного воздействия. Она добавила, что ни на одной упаковке таких препаратов не найти официальных показаний или утверждений, что именно этот препарат лечит какое-то конкретное заболевание. По словам Перксон, в некоторых клинических исследованиях можно найти, что основное влияние, связанное с использование гомеопатических средств – это эффект плацебо, то есть вера, что вещество действует хорошо, но в действительности организм поправляется сам.
«Как пациент я предпочитаю, чтобы моим проблемам со здоровьем было предложено решение на основании доказанной медицины. Я доверяю, что мой врач выберет для меня правильные и реально действующие методы»,- говорит она.
Сложно доказать
Руководитель отдела надзора Музычин отметил, что такие нарушения сложно определить и доказать. Он привел в пример связанную с MMS семейного врача Юриского центра здоровья Рийну Раудсик, у которой не удалось доказать распространение ядовитого хлороксида. Прежде всего, из-за отсутствия свидетелей.
«Но мы смогли доказать, что она дает пациентам ложную информацию и использует методы лечения, которые не согласуются с лечебными инструкциями и современной доказанной медициной. На данный момент Раудсик прекратила практику семейного врача и занимается предпринимательской деятельностью», - сказал Музычин.
В таких случаях, когда пациент чувствует, что не получает нужного лечения, Департамент здоровья советует менять семейного врача. «Если бы существовало одно только мнение, что все врачи работают хорошо и без проблем, в Департаменте здоровья не было бы и отдела надзора», - сказал Музычин.
Комитет по этике осуждает
Член комитета по этике Союза врачей Эстонии доктор Индрек Оро сказал, что проблема гомеопатии в том, что она не доказана, но широко распространена в мире, как метод лечения: «Гомеопатия не запрещена в Эстонии, но это метод из серой зоны. Но что не является серой зоной, так это то, что врач ни при каких условиях не может продавать лекарства».
Оро сказал, что в жизни всегда так, что если кого-то потянуло в сторону, то этому сложно воспрепятствовать.
Притс, конечно, не является членом Союза врачей, но принимаемые за основу во врачебной работе принципы, установленные объединением, общепризнанны в мире: «Правила этики это не какая-то внутриклубная заморочка, но наши руки тут коротки. Мы можем отправить письмо, призвать к порядку или обратить внимание».
В последнее время как занимающееся регуляцией лекарств в США учреждение FDA, так и Научный совет европейских академий начали обращать больше внимания на гомеопатические препараты. И Общество семейных врачей считает, что для альтернативной медицины нужны более жесткие предписания и контроль.
Эксперимент вскрыл правду
Postimees общался с тремя людьми, которые говорят, что покупали лекарства в Теллискивиском центре семейной медицины. Поскольку такие случаи «слово на слово» трудно доказать, мы провели эксперимент. Репортер Postimees Сандер Пунамяэ попытался купить гомеопатические препараты для предполагаемого друга.
«Здравствуйте! Мой приятель Карл попросил меня прийти сюда, ему нужны лекарства. Ему нужны Angeel, Gripp-Heel и Traumeel».
«Он звонил сюда?» - спросила сидевшая в регистратуре женщина.
«А?»
«Ну, он заказывал что-то, потому что у нас тут сейчас вообще нет лекарств».
«А как тогда…»
«Он звонил сюда? Потому что сейчас у нас нет».
«Он в списке».
«В списке, но он звонил сюда, что ему нужны лекарства? Как его фамилия?»
Неловкая ситуация в маленьком коридоре вызвала суету и внезапно перед репортером появилась хозяйка дома Урве Притс, которая начала «торговлю».
Traumeel можно получить в аптеке, Gripp-Heel – тоже, а Angeel только в Риге. Эстония – единственная страна в мире, где не принимают историю с травами», - сказала Притс.
Прийтс словно почувствовала неладное, начала интересоваться, что происходит и кто я такой.
Купить препараты в Теллискивиском центре семейной медицины не удалось, но подтверждение тому, что для «своих людей» их продают из-под прилавка, мы получили – нужно лишь позвонить и заказать.
После этого в Центр семейной медицины вошли журналисты с фотографом. Сидевшая в регистратуре медсестра позвала в коридор руководителя Теллискивиского центра Урве Притс.
«Здравствуйте! С вами можно поговорить? В любом случае мы можем и немного подождать».
«Я не говорю с журналистами с 2002 года. Причина, почему я не говорю в том, что мои слова переврали в статье. (…) И молодой журналист сказал, что его начальник приказал написать именно так. С тех пор я не общаюсь с журналистами».
«Сейчас все записывается на видео. Так как, тут продают препараты?»
«Не продают!»
Урве Притс пошла в сторону своего кабинета, но вдруг повернулась и обратилась к пытавшемуся купить лекарства репортеру.
«Да, видишь, ты купил лекарства? Не купил. Только информацию, что можно купить».
«У нас есть и другие источники, которые годами покупали тут препараты. Они выдумали все это?»
Притс подошла к репортеру, потом вернулась на порог своего кабинета, тихо сказала: «Да», и закрыла дверь. На вопросы, отправленные по электронной почте, она не ответила.
Что такое гомеопатия?
Гомеопатия не является доказанной медициной. Это ответвление альтернативной медицины, которая исходит из принципа «лечить подобное подобным». Пациентов лечат каплями и шариками в малых дозах содержащих возбудители болезней. Их коло 10 000 сортов и цель – найти таблетку, которая подойдет для душевного, духовного и физического уровня пациента. Представители классической медицины считают это псевдолечением.