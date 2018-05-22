Удостоенный титула семейный врач продает псевдолекарства

Эксперимент вскрыл правду

Postimees общался с тремя людьми, которые говорят, что покупали лекарства в Теллискивиском центре семейной медицины. Поскольку такие случаи «слово на слово» трудно доказать, мы провели эксперимент. Репортер Postimees Сандер Пунамяэ попытался купить гомеопатические препараты для предполагаемого друга.

«Здравствуйте! Мой приятель Карл попросил меня прийти сюда, ему нужны лекарства. Ему нужны Angeel, Gripp-Heel и Traumeel».

«Он звонил сюда?» - спросила сидевшая в регистратуре женщина.

«А?»

«Ну, он заказывал что-то, потому что у нас тут сейчас вообще нет лекарств».

«А как тогда…»

«Он звонил сюда? Потому что сейчас у нас нет».

«Он в списке».

«В списке, но он звонил сюда, что ему нужны лекарства? Как его фамилия?»

Неловкая ситуация в маленьком коридоре вызвала суету и внезапно перед репортером появилась хозяйка дома Урве Притс, которая начала «торговлю».

Traumeel можно получить в аптеке, Gripp-Heel – тоже, а Angeel только в Риге. Эстония – единственная страна в мире, где не принимают историю с травами», - сказала Притс.

Прийтс словно почувствовала неладное, начала интересоваться, что происходит и кто я такой.

Купить препараты в Теллискивиском центре семейной медицины не удалось, но подтверждение тому, что для «своих людей» их продают из-под прилавка, мы получили – нужно лишь позвонить и заказать.

После этого в Центр семейной медицины вошли журналисты с фотографом. Сидевшая в регистратуре медсестра позвала в коридор руководителя Теллискивиского центра Урве Притс.

«Здравствуйте! С вами можно поговорить? В любом случае мы можем и немного подождать».

«Я не говорю с журналистами с 2002 года. Причина, почему я не говорю в том, что мои слова переврали в статье. (…) И молодой журналист сказал, что его начальник приказал написать именно так. С тех пор я не общаюсь с журналистами».

«Сейчас все записывается на видео. Так как, тут продают препараты?»

«Не продают!»

Урве Притс пошла в сторону своего кабинета, но вдруг повернулась и обратилась к пытавшемуся купить лекарства репортеру.

«Да, видишь, ты купил лекарства? Не купил. Только информацию, что можно купить».

«У нас есть и другие источники, которые годами покупали тут препараты. Они выдумали все это?»

Притс подошла к репортеру, потом вернулась на порог своего кабинета, тихо сказала: «Да», и закрыла дверь. На вопросы, отправленные по электронной почте, она не ответила.