Украинский футбол может потрясти скандал века

На Украине идёт масштабное расследование организации договорных матчей, под подозрением находятся футболисты, тренеры, арбитры и президенты клубов.
По информации «Чемпионата», правоохранительные органы были готовы начать операцию раньше. Однако приняли решение дать командам доиграть чемпионат страны, поскольку осознали её масштабы. В противном случае, окончание чемпионата оказалось бы под угрозой срыва.
Расследование и дальнейшие аресты стали возможными благодаря так называемому «закону Павелко» (президент национальной федерации), принятому два года назад. Теперь в руках правоохранителей появился инструмент для того, чтобы виновные в нечестных играх понесли реальное наказание.
В настоящий момент проведено уже более 50 обысков в девяти областях Украины.