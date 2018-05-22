Украинский футбол может потрясти скандал века

По информации «Чемпионата», правоохранительные органы были готовы начать операцию раньше. Однако приняли решение дать командам доиграть чемпионат страны, поскольку осознали её масштабы. В противном случае, окончание чемпионата оказалось бы под угрозой срыва.

Расследование и дальнейшие аресты стали возможными благодаря так называемому «закону Павелко» (президент национальной федерации), принятому два года назад. Теперь в руках правоохранителей появился инструмент для того, чтобы виновные в нечестных играх понесли реальное наказание.