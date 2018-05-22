вт, 22.05.2018
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Украинский футбол может потрясти скандал века

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ФОТО: Czarek Sokolowski / AP

На Украине идёт масштабное расследование организации договорных матчей, под подозрением находятся футболисты, тренеры, арбитры и президенты клубов.

По информации «Чемпионата», правоохранительные органы были готовы начать операцию раньше. Однако приняли решение дать командам доиграть чемпионат страны, поскольку осознали её масштабы. В противном случае, окончание чемпионата оказалось бы под угрозой срыва.

Расследование и дальнейшие аресты стали возможными благодаря так называемому «закону Павелко» (президент национальной федерации), принятому два года назад. Теперь в руках правоохранителей появился инструмент для того, чтобы виновные в нечестных играх понесли реальное наказание.

В настоящий момент проведено уже более 50 обысков в девяти областях Украины.

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