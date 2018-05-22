Фото: водитель задремал за рулем и врезался в дерево

ДТП в деревне Цольго. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

По предварительным данным, Volkswagen Golf, за рулем которого был трезвый 60-летний водитель, вылетел с трассы на шоссе Кяэпа-Цольго и врезался в дерево. По словам водителя, он задремал за рулем. Он был в машине один, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Водитель пострадал в результате ДТП, скорая доставила его в больницу для проверки состояния здоровья.

Спасатели потушили загоревшийся в машине поролон.

Уточняется, что водитель был пристегнут, очевидно, это уберегло его от тяжелых травм.