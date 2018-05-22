вт, 22.05.2018
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  • Фото: водитель задремал за рулем и врезался в дерево

Фото: водитель задремал за рулем и врезался в дерево

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ДТП в деревне Цольго.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Во вторник, 22 мая, около 6.45 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Цольго волости Выру.

ДТП в деревне Цольго.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

По предварительным данным, Volkswagen Golf, за рулем которого был трезвый 60-летний водитель, вылетел с трассы на шоссе Кяэпа-Цольго и врезался в дерево. По словам водителя, он задремал за рулем. Он был в машине один, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Водитель пострадал в результате ДТП, скорая доставила его в больницу для проверки состояния здоровья.

Спасатели потушили загоревшийся в машине поролон.

Уточняется, что водитель был пристегнут, очевидно, это уберегло его от тяжелых травм.

В полиции подчеркнули, что садиться за руль можно только отдохнувшим, потому что сонный участник дорожного движения представляет не меньшую угрозу на дорогах, чем пьяный водитель. Его способность к концентрации и скорость реакции недостаточны, чтобы избежать возможных опасностей и невредимым добраться до пункта назначения.

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