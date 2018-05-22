Куускемаа: лишить топ-политика гражданства – сделать подарок пропагандистам

Тоом своими высказываниями последовательно высмеивала тревогу многих эстонцев за безопасность и подвергала сомнению необходимость в присутствии НАТО и союзнических войск. Из-за однобокости представленных нарративов Тоом не нашла понимания у эстоноязычной общины и удостоилась довольно однобокой критики. Поэтому возникло представление о том, что и она сама подверглась осуждению преследованию со стороны большинства эстонцев/эстонского государства.

Лишение действующего политика гражданства было бы однозначно воспринято как ограничение свободы слова, дискриминация русских и русофобия

Можно будет пугать: отобрали гражданство у Тоом, отберут и твое

Если бы эстонское правительство действительно решило лишить гражданства действующего политика, работающего в Европарламенте, мы должны были бы учесть следующие последствия:

1. Яна Тоом в одночасье стала бы национальным героем и по всему миру появились бы новости: “Эстония лишила гражданства политика, боровшегося за права неграждан” (это как раз то, чем она занимается в Европарламенте);

2. За пределами Эстонии никого бы не интересовало, при каких обстоятельствах Тоом когда-то получила гражданство;

3. Лишение действующего политика гражданства было бы однозначно воспринято как ограничение свободы слова, дискриминация русских и русофобия;

4. Тоом не прекратила бы свою деятельность, а разъезжала бы, рассказывая о том, насколько все плохо в эстонском государстве;

5. Последовала бы жесткая критика со стороны международных правозащитных организаций;

6. Тоом оспорила бы решение о лишении ее гражданства в каком-нибудь суде. Учитывая, сколько критиковались ее взгляды, ей было бы нетрудно доказать, что гражданство у нее отобрали из-за ее взглядов;

7. При необходимости она бы вернулась в политкиу после сдачи экзамена на гражданство.

В итоге казус стал бы большим подарком для пропагандистской машины восточного соседа, который десять лет или больше могли бы использовать в качестве хрестоматийного примера при критике эстонского государства. Дурным прецедентом можно было бы потом запугивать народ и говорить, что в один прекрасный день это злое государство может отобрать гражданства и у любого другого (например, у министра внутренних дел).

К сожалению, Эстония в этой ситуации нашла бы очень мало понимания у наших союзников в Западной Европе, как бы ни раздражала Яна Тоом многих эстонцев.

Надо искать общее между эстонцами и русскими

Учитывая все вышесказанное, следует согласиться с одним из ведущих политиков Партии реформ, что законопроект не решит данную проблему. Лишив Тоом гражданства, мы сделали бы именно то, чему та способствовала на протяжении всей своей политической карьеры: помогли бы форсировать пропагандистские нарративы о мелочном и дискриминирующем эстонском государстве.

Проблема состоит в том, что взгляды эстонской и русско-эстонской общины местами очень различны, и у нее, увы, нет одного решения, но, чтобы способствовать ее решению сперва необходимо признать проблему. Чтобы возникли дискуссии по существу и вовлеченность со стороны любых лиц или общественных групп, необходимо одно и то же – чтобы обе стороны принимали друг друга и взгляды друг друга, даже если они нам не нравятся.