Эксперт: транзит спит, таможенные склады пустуют

Руководитель подразделения коммерческой недвижимости 1Partner Кирилл Вигуль считает, что в связи с сокращением российского транзита много складских помещений стоят полупустыми. "В хорошие времена строили много больших и добротных складов, большинство из них - с помощью банковских кредитов. Банки и сейчас уделяют данному сектору недвижимости много внимания, - добавил Вигуль. - Сейчас многие из этих современных складских помещений можно достаточно дешево арендовать или купить. Например, находящиеся в порту Мууга, куда ведет железная дорога".

"Это хорошая возможность для связанных с логистикой и ведущих активную деятельность предприятий. Многие фирмы сейчас на коне, например, занимающиеся производством деревянных домов для Скандинавии, или изготовлением металлоконструкций".