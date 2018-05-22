Эксперт: транзит спит, таможенные склады пустуют

В связи с уменьшением объема транзитных перевозок подешевели складские помещения. Эта новость должна понравиться местным предпринимателям.
Руководитель подразделения коммерческой недвижимости 1Partner Кирилл Вигуль считает, что в связи с сокращением российского транзита много складских помещений стоят полупустыми. "В хорошие времена строили много больших и добротных складов, большинство из них - с помощью банковских кредитов. Банки и сейчас уделяют данному сектору недвижимости много внимания, - добавил Вигуль. - Сейчас многие из этих современных складских помещений можно достаточно дешево арендовать или купить. Например, находящиеся в порту Мууга, куда ведет железная дорога".
"Это хорошая возможность для связанных с логистикой и ведущих активную деятельность предприятий. Многие фирмы сейчас на коне, например, занимающиеся производством деревянных домов для Скандинавии, или изготовлением металлоконструкций".
Складская деятельность также интересует крупные предприятия розничной торговли, которые планируют строить собственные склады. Все это способствует использованию уже имеющихся помещений и позволяет регулировать цены на них. По словам специалиста, стоимость аренды современного склада в Таллинне или ближайших окрестностях колеблется от 3,8 до 4,5 евро за квадратный метр, куда добавляются эксплуатационные расходы. Стоимость аренды ранее построенных складов - от двух до трех евро за квадратный метр.