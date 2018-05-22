Британцы пообeщали россиянам третью мировую войну

Британские фанаты намерены устроить серьёзные разборки с российскими болельщиками во время чемпионата мира–2018, рассказал изданию Daily Star один из радикально настроенных фанатов сборной Англии.
«Если люди думают, что всё это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, а после матча выпьем, покурим и поболтаем, — то этого никогда не произойдёт. Это будет как мировая война — третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая.
Они даже не представляют, что их ждёт. Они используют любое оружие — железные прутья, ножи, дубинки, но нам хватит и кулаков.
Мы собираемся охранять обычных английских болельщиков во время матчей, потому что российская полиция не будет этого делать. Там нет такой вещи, как защита. Туда поедут 24 тысячи фанатов, и без нас они будут, как цыплята на бойне», — сказал британский фанат из группировки Smoggies Elite.