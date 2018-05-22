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До ЧМ по футболу осталось:

Британцы пообeщали россиянам третью мировую войну

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Во время Евро-2016 россияне и англичане устроили массовую драку в Марселе

ФОТО: Daniel Dal Zennaro / AP

Британские фанаты намерены устроить серьёзные разборки с российскими болельщиками во время чемпионата мира–2018, рассказал изданию Daily Star один из радикально настроенных фанатов сборной Англии.

«Если люди думают, что всё это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, а после матча выпьем, покурим и поболтаем, — то этого никогда не произойдёт. Это будет как мировая война — третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая.

Они даже не представляют, что их ждёт. Они используют любое оружие — железные прутья, ножи, дубинки, но нам хватит и кулаков.

Мы собираемся охранять обычных английских болельщиков во время матчей, потому что российская полиция не будет этого делать. Там нет такой вещи, как защита. Туда поедут 24 тысячи фанатов, и без нас они будут, как цыплята на бойне», — сказал британский фанат из группировки Smoggies Elite.

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