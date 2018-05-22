Британцы пообeщали россиянам третью мировую войну

«Если люди думают, что всё это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, а после матча выпьем, покурим и поболтаем, — то этого никогда не произойдёт. Это будет как мировая война — третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая.

Они даже не представляют, что их ждёт. Они используют любое оружие — железные прутья, ножи, дубинки, но нам хватит и кулаков.