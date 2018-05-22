вт, 22.05.2018
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Этот милый домик для гриля сделает уютнее ваш приусадебный участок

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ФОТО: osta.ee

На интернет-портале osta.ee появился симпатичный лот: домик для гриля со всеми необходимыми приспособлениями, предлагает портал Kodu.

Сделанный из дубовых досок славный домик для гриля ждет самовывоза и заботливого мастеровитого хозяина, который разберет его и перевезет на новое место, где домик, после сборки, будет служить верой и правдой, то есть исправно жарить мясо и защищать от холода, дождя и жары. В комплект входят: сам домик, терраса, перила, цветочные ящики с креплениями, гриль-печь, красивая каменная столешница, дымоход с вытяжкой, скамейки и подушки к ним, а также шторки на окна. 

ФОТО: osta.ee

Домик легко разбирается. Стартовая цена - 1995 евро. Тот, кто не хочет торговаться, должен заплатить 2500 евро. 

ФОТО: osta.ee

Аукцион будет закончен уже 24 мая. Поторопитесь! А с подробностями ознакомьтесь ЗДЕСЬ.

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