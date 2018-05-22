Этот милый домик для гриля сделает уютнее ваш приусадебный участок

Сделанный из дубовых досок славный домик для гриля ждет самовывоза и заботливого мастеровитого хозяина, который разберет его и перевезет на новое место, где домик, после сборки, будет служить верой и правдой, то есть исправно жарить мясо и защищать от холода, дождя и жары. В комплект входят: сам домик, терраса, перила, цветочные ящики с креплениями, гриль-печь, красивая каменная столешница, дымоход с вытяжкой, скамейки и подушки к ним, а также шторки на окна.