Судебным экспертам не хватает денег

Примеры приборов, которые нужны вместо устаревших

В качестве примера прибора, нуждающегося в обновлении, руководитель Института судебной экспертизы Юллар Ланно приводит систему поиска оружия при помощи гильз, которая работает с 2009 года. Она действительно устарела настолько, что разработчик уже не предлагает технической поддержки.

Или дигитальная машина для вскрытия, которую купили в 2010 году. Она стоила почти 20 миллионов крон, или 1,3 миллиона евро. По словам Ланно, она, конечно, проработает еще пару лет, но при нынешнем финансировании нет надежды, что в ближайшее время получится купить новую такую машину.

Такие умные машины, как определитель состава наркотиков, нужны и для определения состава взрывчатых веществ или горючих жидкостей. Но они стоят снова те же 450 000 евро. Сейчас эти работы выполняет прибор, приобретенный в 1994 году.