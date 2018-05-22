Судебным экспертам не хватает денег

Эстонскому институту судебной экспертизы не подходит прежняя модель финансирования, основанная на проектах, которая не позволяет им приобретать нужные приборы. Если прежний порядок будет сохраняться еще какое-то время, по словам вице-канцлера Министерства внутренних дел Эркки Корта, может возникнуть ситуация, при которой в каком-то уголовном деле больше не получится отдать преступников под суд, поскольку не будет достаточного количества качественных доказательств, пишет Postimees.
Характер проблемы хорошо описывает то, как институт получил прибор, который стоит почти 450 000 евро, носящий непонятное для обывателя название LC QTOF MS. Несмотря на сложную аббревиатуру, аппарат выполнять простую, на первый взгляд, задачу – выясняет состав неизвестного вещества.
И хотя руководитель института Юллар Ланно много лет убеждал тех, кто принимает решение, в необходимости приобретения прибора, в итоге его купили почти случайно. А именно, много лет Эстония выделяется в Европе большим количеством смертей от передозировок – в течение последних пяти лет произошло 528 передозировок фентанилом. Фентанил – это крайне тяжелое наркотическое вещество, которым легко получить передозировку.
В конце прошлого года эстонская полиция радостно сообщила, что, по сути, на рынке Эстонии фентанила не осталось – у преступников были конфискованы невероятнее, многокилограммовые запасы этого вещества. Это была серьезная победа стражей порядка. Но все это сопровождается опасностями. А именно, может получиться так, что если распространение одного тяжелого наркотика на рынке ограничивают, то на его место приходит другой – еще большее тяжелый.
Например, если на смене 1980-х и 1990-х наркоманы употребляли огромное количество веществ из мака, то в середине 1990-х на рынке возник их дефицит и на смену пришел героин. В начале 2000-х его сменил фентанил. К тому времени, как возникла нехватка фентанила, на наркорынке Эстонии появились новые виды фентанила: акрилфентанил, карфентанил и феранилфентанил. Это тенденция Европы последних лет, что наркотические вещества на наркорынке нужно пересматривать каждый день: например, в 2014 году каждую неделю в Европе обнаруживали по два наркотика с новым составом.
Таким образом, наркорынок плотно наполнен разными веществами, в случае которых сначала даже сложно определить, что это за вещество. С другой стороны, эти вещества настолько тяжелые, что, например, для получения передозировки карфентанилом, совершеннолетнему человеку достаточно объема в половину сахарной крупинки. То есть, другими словами: поскольку неизвестных веществ так много, а количества крайне малы, для их определения нужны очень умные и чувствительные приборы, как LC QTOF MS.
В результате хорошего сотрудничества с правоохранителями, государство поняло, что для продолжения успешной работы нужно менять закон, чтобы появилась возможность задерживать преступников, виновных в этих 528 смертях, и дальше. Но, меняя законы, они неожиданно столкнулись с ситуацией: предельные ставки наркотических веществ, которые советовали вписать в закон, теоретически были верны, но в Эстонии не было машины, которой их можно было бы измерить.
Другими словами, поправка к закону становилась совершенно бессмысленной и работа полиция была бы значительно осложнена, потому что в определенных случаях было бы невозможно доказать наличие вещества. Поэтому правительство решило сделать внеплановую инвестицию и купило для института этот прибор. Поскольку покупка прибора в свою очередь заняла какое-то время, государству пришлось подождать и с изменением закона.
LC QTOF MS – это самая большая за последние годы инвестиция Института судебной экспертизы. Он один в два раза дороже, чем все инвестиции, сделанные в предыдущие четыре года. Большая часть предыдущих инвестиций составляли деньги программы зарубежной помощи Швейцарии и PHARE, которые происходили на смене веков и в районе 2010 года. Опыт Северных стран показывает, что приборы нужно обновлять каждый год.
По словам Коорта, нельзя оправдать необновление техники: «В нее нужно инвестировать. В противном случае, через какое время прокуратура больше не сможет отдавать обвиняемых под суд». Более того, судебное производство советуют год от года дигитализировать, но чем старше технические средства, тем больше времени это займет.
Коорт видит два выхода из ситуации. Первый – финансовый: Институту судебной экспертизы нужно гарантировать ежегодные деньги для обновления парка техники.
По оценке руководителя учреждения Ланно, эта сумма могла бы быть полмиллиона евро в год, чтобы привести всю технику в порядок: «Если дать хотя бы половину из этой суммы, то мы сможем наполовину преодолеть нашу отсталость от мира. Сейчас мы отстаем большими шагами, поскольку что кроме LC QTOF MS в прошлом году, и ДНК-прибора в этом, все остальные сферы деятельности, по сути, стояли на месте в течение многих лет».
Второй выход, который не решит ни одной проблемы, но может их смягчить – правовой. По словам Коорта, система доказательств, исходящая из нынешнего законодательства, слишком дорогая, поскольку планка доказательств задрана очень высоко.
Для объяснения этого, руководитель совета института напоминает, как, например, одному человеку в течение двух месяцев провели три судебно-психиатрические экспертизы.
«Это, конечно, нонсенс. Тут не шла речь о том, что состояние человека как-то изменилось за это время. Они просто были нужны по разным судебным делам, - сказал он. – Конечно, нужно пересмотреть закон о судебной экспертизе. Неужели мы настолько богатые, чтобы иметь такую дорогую систему доказательств».
И хотя Коорт является вице-канцлером Министерства внутренних дел, ни он, ни его коллеги не могут напрямую принять ни одного решения для смягчения ситуации, потому что Институт судебной экспертизы находится в зоне ответственности Министерства юстиции. Туда учреждение перевели в 2008 году, когда создали институт, чтобы подчеркнуть его независимость от следственных органов, которые находятся в зоне ответственности Министерства внутренних дел.
Таким образом, решение проблем института – это скорее ответственность министра юстиции Урмаса Рейнсалу. К сожалению, он не может сказать Коорту и Ланно то, что они хотели бы услышать, но в Министерстве юстиции проблему понимают.
По словам Рейнсалу, весной правительство решило создать рабочую группу, которая разработает жизнеспособный проект финансирования лабораторных приборов. Задача этой рабочей группы, состоящей из представителей разных министерств, рассмотреть потребности всех, находящихся в распоряжении государства лабораторий, поскольку аналогичных проблем хватает и у других.
Со своими планами они должны в первый раз ознакомить весной будущего года, когда будет обсуждаться бюджетная стратегия. Но это означает, что Институту судебной экспертизы нет смысла надеяться, что в течение следующих лет они получат ряд инвестиций, которые позволили бы им принимать решения. Они должны отправлять свои ходатайства комиссии и надеяться, что они пройдут.
С другой стороны, Ренсалу отправляет институту и положительные сигналы. «Несколько недель назад мы отправили в министерства на согласование ревизию уголовного производства, что должно значительно облегчить составление экспертизы и ее акта, чтобы эксперты могли заниматься и более существенными задачами», - сказал министр юстиции. Также в ближайшее время хотят обновить прейскурант экспертиз института, который должен попасть в Рийгикогу осенью.
Примеры приборов, которые нужны вместо устаревших
В качестве примера прибора, нуждающегося в обновлении, руководитель Института судебной экспертизы Юллар Ланно приводит систему поиска оружия при помощи гильз, которая работает с 2009 года. Она действительно устарела настолько, что разработчик уже не предлагает технической поддержки.
Или дигитальная машина для вскрытия, которую купили в 2010 году. Она стоила почти 20 миллионов крон, или 1,3 миллиона евро. По словам Ланно, она, конечно, проработает еще пару лет, но при нынешнем финансировании нет надежды, что в ближайшее время получится купить новую такую машину.
Такие умные машины, как определитель состава наркотиков, нужны и для определения состава взрывчатых веществ или горючих жидкостей. Но они стоят снова те же 450 000 евро. Сейчас эти работы выполняет прибор, приобретенный в 1994 году.
Инвестиции по годам
Год Сумма
2013 0
2014 92 794,86
2015 5148,00
2016 158 500,86
2017 507 836,53
Источник: Институт судебной экпертизы