Таави Котка — президенту: перестаньте рекламировать Эстонию с помощью солнечных фотографий

«Президент, премьер-министр, EAS, предприниматели и госчиновники! Пожалуйста, прекратите использование солнечных фотографий Эстонии во время презентации страны. В Эстонии бывает и довольно скверная погода, причем довольно часто. Прошу вас, перестаньте навязчиво рекламировать Эстонию, и будьте искренними!» - написал Таави Котка в Facebook.