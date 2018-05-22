Таави Котка — президенту: перестаньте рекламировать Эстонию с помощью солнечных фотографий
22 мая 2018 г., 12:45
ИТ-специалист Таави Котка в соцсети Facebook призвал президента, премьер-министра, EAS, предпринимателей и госчиновников перестать иллюстрировать презентации об Эстонии фотографиями с солнечной погодой. По мнению Котка, имеет место расхваливание страны, пишет Majandus24.
«Президент, премьер-министр, EAS, предприниматели и госчиновники! Пожалуйста, прекратите использование солнечных фотографий Эстонии во время презентации страны. В Эстонии бывает и довольно скверная погода, причем довольно часто. Прошу вас, перестаньте навязчиво рекламировать Эстонию, и будьте искренними!» - написал Таави Котка в Facebook.