Видео: при экстремальной посадке самолета без шасси пострадали 53 человека

На борту самолета был 151 человек. По сообщению Бюро авиации Саудовской Аравии, у летательного аппарата возникли проблемы с гидравлической системой. "Находившихся на борту людей эвакуировали, 52 из них получили незначительные повреждения, еще у одной женщины перелом", - говорится в сообщении авиационной службы.