Видео: при экстремальной посадке самолета без шасси пострадали 53 человека

Вчера вечером направлявшийся из Медины в столицу Бангладеш Дакку рейс Airbus A330 был вынужден совершить экстренную посадку в Джидде.
На борту самолета был 151 человек. По сообщению Бюро авиации Саудовской Аравии, у летательного аппарата возникли проблемы с гидравлической системой. "Находившихся на борту людей эвакуировали, 52 из них получили незначительные повреждения, еще у одной женщины перелом", - говорится в сообщении авиационной службы.
Самолет кружил над Джиддой несколько часов из-за неисправности передних шасси. В конце концов пилот был вынужден пойти на экстремальную посадку.
Похожий инцидент произошел в 2014 году, когда Boeing 767 компании Saudi Arabia Airlines (Saudia) совершил экстренную посадку в Медине. Тогда пострадали 29 человек.