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  • В России перед Чемпионатом мира массово травят бездомных собак

В России перед Чемпионатом мира массово травят бездомных собак

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Собака.

ФОТО: Nähtamatud Loomad

Меньше чем за месяц до старта ЧМ в российских городах где пройдет ЧМ по футболу начался массовый убой бездомных собак. Животных травят ядом и оставляют умирать.

В Волгограде, принимающем матчи ЧМ, как показывается на видеокадрах, как на снегу лежит собака в луже кровавой рвоты. Часто животным скармливают напичканное химикалиями и ядами мясо. "Истребительные батальноны" выслеживают собак и убивают их. Оплата идет за голову убитого животного.
Несмотря на обещание российских властей разместить бродячих собак до начала ЧМ, животные все еще подвергаются серьезной опасности. Поэтому эстонская организация защиты животных "Невидимые животные" начала общеевропейскую кампанию призывая ФИФА взять на себя ответственность за убийство животных.
Организация "Невидимые животные" также призывает подписать петицию, в которой призвать ФИФА прекратить подобные убийства животных.
Петицию можно подписать здесь.

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