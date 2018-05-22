вт, 22.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • «Радар»: многодетный отец 20 лет скрывал от семьи наркотическую зависимость

«Радар»: многодетный отец 20 лет скрывал от семьи наркотическую зависимость

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

41-летний Лембит Арикайнен родом из Ляэне-Вирумаа, у которого четыре ребенка, многие годы жил двойной жизнью. Ни его дети, ни бывшая жена, ни другие близкие не догадывались, что у мужчины серьезная наркотическая зависимость.

Лембиту удалось держать в секрете свою зависимость до тех пор, пока у него не возникли большие долги, он не потерял фирму и не обокрал собственную жену. Невероятно, что мужчина смог, живя 20 лет двойной жизнью, все время бессовестно лгать семье и друзьям. О том, как ему это удалось, будет пойдет речь в сегодняшней передаче «Радар».

В сегодняшнем «Радаре» отец семейства откровенно расскажет, почему среди всех других наркотиков он считает самым кайфовым фентанил, который он впервые попробовал во время тяжелого похмелья.

«Похмелье сразу же прошло - это было мощное чувство. Это было настолько крутое мощное чувство, что я сразу же стал зависимым. Моментально», - вспоминает Лембит.

Смотрите передачу «Радар» сегодня в 20.00 на Kanal 2.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ