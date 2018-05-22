«Радар»: многодетный отец 20 лет скрывал от семьи наркотическую зависимость

Лембиту удалось держать в секрете свою зависимость до тех пор, пока у него не возникли большие долги, он не потерял фирму и не обокрал собственную жену. Невероятно, что мужчина смог, живя 20 лет двойной жизнью, все время бессовестно лгать семье и друзьям. О том, как ему это удалось, будет пойдет речь в сегодняшней передаче «Радар».