«Радар»: многодетный отец 20 лет скрывал от семьи наркотическую зависимость

41-летний Лембит Арикайнен родом из Ляэне-Вирумаа, у которого четыре ребенка, многие годы жил двойной жизнью. Ни его дети, ни бывшая жена, ни другие близкие не догадывались, что у мужчины серьезная наркотическая зависимость.
Лембиту удалось держать в секрете свою зависимость до тех пор, пока у него не возникли большие долги, он не потерял фирму и не обокрал собственную жену. Невероятно, что мужчина смог, живя 20 лет двойной жизнью, все время бессовестно лгать семье и друзьям. О том, как ему это удалось, будет пойдет речь в сегодняшней передаче «Радар».
В сегодняшнем «Радаре» отец семейства откровенно расскажет, почему среди всех других наркотиков он считает самым кайфовым фентанил, который он впервые попробовал во время тяжелого похмелья.
«Похмелье сразу же прошло - это было мощное чувство. Это было настолько крутое мощное чувство, что я сразу же стал зависимым. Моментально», - вспоминает Лембит.
Смотрите передачу «Радар» сегодня в 20.00 на Kanal 2.