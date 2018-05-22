КНДР разрешит иностранным журналистам присутствовать при разрушении ядерного полигона

В самолете, вылетевшем во вторник, 22 мая, из Пекина в Пхеньян, находились журналисты из США, Великобритании, Китая и России, сообщил в Twitter сотрудник британской телекомпании Sky News Майкл Гринфилд.

При этом власти КНДР, несмотря на сделанное ранее приглашение, не позволили подняться на борт самолета представителям СМИ Южной Кореи. До этого КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Причиной стали совместные маневры, с 14 по 25 мая проводимые вооруженными силами США и Южной Кореи.