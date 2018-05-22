Госсекретарь Хейки Лоот подал в отставку

Лоот сказал, комментируя свое решение, что благодарен за возможность столь долго занимать должность госсекретаря. «Премьер-министр обсуждал со мной вариант остаться еще на один должностной срок, но я считаю, что после 15 лет пора передать эстафету», - пояснил Лоот в пресс-релизе.

Срок Лоота на посту госсекретаря истекает 31 декабря 2018 года. Пока неизвестно, планирует ли он покинуть должность раньше этого срока.

Лоот назвал своими главными достижениями превращение госканцелярии в современный правительственный центр, поддерживающий работу правительства и премьер-министра в планировании и координации политики и коммуникации в этой области.

«Я особенно горжусь организацией председательства Эстонии в Совете ЕС и празднованием столетия Эстонской Республики», - добавил Лоот.

Комментируя свои дальнейшие планы, Лоот сказал, что хочет заняться работой в юридической сфере.

Лоот стал госсекретарем в августе 2003 года, он работал при семи правительствах и четырех премьер-министрах. Госсекретарь занимается организацией работы правительства и руководит работой госканцелярии. В качестве главы госканцелярии госсекретарь обладает теми же правами, какими по закону обладает министр в управлении министерством. Госсекретаря назначает и освобождает от должности премьер-министр.