Фото и видео: на Эхитаяте-теэ произошла тройная авария

Rus.Postimees.ee112Фото и видео: на Эхитаяте-теэ произошла тройная аварияФото и видео: на Эхитаяте-теэ произошла тройная аварияRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать22 мая 2018 г., 13:02Сегодня, 22 мая, около полудня на Эхитаяте-теэ в Таллинне столкнулись три автомобиля. ПоделитьсяПо первоначальным данным, водитель Nissan врезался сзади в Opel, который в свою очередь въехал в Renault.Скорая помощь доставила в больницу пассажира Nissan и водителя Opel.nissanopelRenaultавариядтпталлинн