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  • Фото и видео: на Эхитаяте-теэ произошла тройная авария

Фото и видео: на Эхитаяте-теэ произошла тройная авария

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Сегодня, 22 мая, около полудня на Эхитаяте-теэ в Таллинне столкнулись три автомобиля.

По первоначальным данным, водитель Nissan врезался сзади в Opel, который в свою очередь въехал в Renault.

Скорая помощь доставила в больницу пассажира Nissan и водителя Opel.

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