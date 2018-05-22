Галерея: стильная квартира в необычном доме в Каламая

В двухкомнатной квартире высокие трехметровые потолки и окна от пола до потолка. Поэтому несмотря на небольшую площадь 44 м2 квартира кажется просторной.

Этому способствует и открытая планировка: прихожая переходит в кухню-гостиную. Изолированная спальня занимает всего 12 м2 из всей площади квартиры. На полу в гостиной - натуральный паркет, в кухне и ванной - полированный бетон. ДЛя декора стен использованы структурная штукатурка и бутовый камень. Межкомнатные стены из блоков Fibo. В прихожей и спальне - вместительные встроенные шкафы. Кухня полностью оборудована высококачественной техникой.