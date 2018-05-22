Реплика: «Полный пердимонокль, эстонская полиция!»

В эстонской полиции работают прекрасные люди, готовые помочь, но процессы бумагооборота продуманы очень плохо, а местами и вовсе абсурдны и в прямом смысле слова убивают наше драгоценное время и нервные клетки.
“Полный пердимонокль, эстонская полиция!” – услышал я вчера от одной компании, которая потратила два с половиной часа на то, чтобы за несколько минут оформить в бюро обслуживания обмен своего паспорта и ID-карты на новые.
Убожество этих процессов я прочувствовал в последнюю неделю на собственной шкуре при обмене паспорта. Я все время полагал, что э-услуги быстрее, чем устаревшая бумажная экономика, но в эстонской полиции дела пошли иначе и моей светлой убежденности было нанесено сразу несколько ударов.
На прошлой неделе я был приятно удивлен, обнаружив на сайте полиции, что для ходатайства о новом паспорте не обязательно посещать бюро обслуживания, переехавшее черт знает куда. Сфотографируй себя и образец своей подписи, уплати пошлину в интернет-банке, заполни заявление и отправь все это добро с цифровой подписью в полицию.
Согласно описанию полиции, за всем последующим процессом можно наблюдать и в режиме реального времени в интернете (в том числе и это оказалось враньем – узнать можно лишь то, готовы ли, наконец, твои документы).
Все коллеги и знакомые уверенно рассказывали, что на получение нового паспорта у них ушло не больше нескольких дней. На это надеялся и я, когда в прошлый четверг отправил свое ходатайство по электронной почте.
Но здесь меня ждал первый удар, как бы указывая на абсурдность этого хода вещей: сверх ожидания быстро можно получить новый паспорт не при использовании электронных каналов, а делая дела по старинке, потратив время на посещение вышеупомянутых бюро обслуживания, находящихся черт знает где.
Я встревожился вчера утром, когда на сайте в статусе ходатайства оно даже не было зарегистрировано. Запрос по адресу, на который я посылал ходатайство, ничего не дал, а обращение по общему адресу полиции просветило меня, что в то самое время, когда я уже должен был бы держать свой паспорт в руках, если бы оформлял его по старинке, мое электронное ходатайство лишь стояло в очереди (!) на рассмотрение.
Ладно, чего там, подумал я. Сделаем по-старому, если так быстрее. Уже в этот четверг мне придется уехать туда, где паспорт должен действовать минимум в течение полугода после поездки. Вынужденное положение.
У меня ведь уже была уплачена госпошлина, поданы все необходимые фотографии-подписи. Меня ведь ждет в бюро обслуживания нечто такое, чего нельзя сделать по электронным каналам. Но тщетно, меня ждал второй удар.
Я должен был потратить в общей сложности три часа на то, чтобы:
- Доплатить банковской карточкой еще госпошлину, чтобы сделать обычный процесс срочным;
- Снова дать подпись, которую уже давал по электронным каналам;
- Сидя за стойкой, снова отправить по электронной почте на личную рабочую электронную почту сидевшей перед мной сотрудницы (действительно деловой, дружелюбной и быстрой) свою фотографию, которую уже отправлял полиции электронным письмом.
Все! Эстонская полиция хотела снова меня увидеть, чтобы я, физически находясь на месте, сделал все то, что уже сделал по электронным каналам. Эстонская полиция хотела, чтобы я послал ей электронное письмо, находясь в бюро обслуживания, а не из редакции! Эстонское государство, помимо потраченного времени, хотело получить еще денег в виде госпошлины.
Если это не ретроградство, то что это? Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это?
Три с половиной часа убитого рабочего времени ушло только у такого работающего в центре города человека, как я. До меня в очереди на подачу документов стояло еще 73 человека. И так из часа в час, изо дня в день, от недели к неделе. И это еще был спокойный вечер.
И это действительно черт знает где. Все Харьюмаа, Нымме, Мустамяэ, Хааберсти направлены куда-то в бизнес-центр на Таммсааре-теэ, где обычно нечего делать ни одному нормальному человеку. Причем в распоряжении сотен стоящих в очереди людей только один туалет (со сломанной кнопкой слива). Чтобы попасть туда, пользователям идущего из центра общественного транспорта, придется пройти по рекомендации Google Maps по примерно таким романтическим закоулкам.
Что было бы, эстонская полиция, если бы разнести весь нынешний процесс выдачи документов на кусочки и заново его пересобрать? Что было бы, если бы электронные каналы были поставлены по важности на первое место? Что было бы, если бы выдачу паспортов снова сделали ближе к людям? Я совершенно убежден, что и вы сейчас недовольны тем, как на самом деле идут дела.
Мой опыт показал, что все ходатайство о документах можно было бы прекрасно перенаправить в электронную среду. Единственный позитивный момент в убитых вчера часах – что удалось уберечь читателей от пары моих очередных бессмысленных текстов.