Реплика: «Полный пердимонокль, эстонская полиция!»

“Полный пердимонокль, эстонская полиция!” – услышал я вчера от одной компании, которая потратила два с половиной часа на то, чтобы за несколько минут оформить в бюро обслуживания обмен своего паспорта и ID-карты на новые.

Убожество этих процессов я прочувствовал в последнюю неделю на собственной шкуре при обмене паспорта. Я все время полагал, что э-услуги быстрее, чем устаревшая бумажная экономика, но в эстонской полиции дела пошли иначе и моей светлой убежденности было нанесено сразу несколько ударов.

На прошлой неделе я был приятно удивлен, обнаружив на сайте полиции, что для ходатайства о новом паспорте не обязательно посещать бюро обслуживания, переехавшее черт знает куда. Сфотографируй себя и образец своей подписи, уплати пошлину в интернет-банке, заполни заявление и отправь все это добро с цифровой подписью в полицию.

Согласно описанию полиции, за всем последующим процессом можно наблюдать и в режиме реального времени в интернете (в том числе и это оказалось враньем – узнать можно лишь то, готовы ли, наконец, твои документы).

Все коллеги и знакомые уверенно рассказывали, что на получение нового паспорта у них ушло не больше нескольких дней. На это надеялся и я, когда в прошлый четверг отправил свое ходатайство по электронной почте.

Но здесь меня ждал первый удар, как бы указывая на абсурдность этого хода вещей: сверх ожидания быстро можно получить новый паспорт не при использовании электронных каналов, а делая дела по старинке, потратив время на посещение вышеупомянутых бюро обслуживания, находящихся черт знает где.

Я встревожился вчера утром, когда на сайте в статусе ходатайства оно даже не было зарегистрировано. Запрос по адресу, на который я посылал ходатайство, ничего не дал, а обращение по общему адресу полиции просветило меня, что в то самое время, когда я уже должен был бы держать свой паспорт в руках, если бы оформлял его по старинке, мое электронное ходатайство лишь стояло в очереди (!) на рассмотрение.

Ладно, чего там, подумал я. Сделаем по-старому, если так быстрее. Уже в этот четверг мне придется уехать туда, где паспорт должен действовать минимум в течение полугода после поездки. Вынужденное положение.

У меня ведь уже была уплачена госпошлина, поданы все необходимые фотографии-подписи. Меня ведь ждет в бюро обслуживания нечто такое, чего нельзя сделать по электронным каналам. Но тщетно, меня ждал второй удар.

Я должен был потратить в общей сложности три часа на то, чтобы: