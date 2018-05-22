Суд: водитель также несет ответственность за повреждения, полученные автомобилем при проезде через выбоины

Причиной спора стал произошедший 3 февраля 2015 года случай, когда принадлежавший Rimi Eesti Food AS автомобиль Toyota Corolla получил повреждения, когда попал в выбоину на улице Принтсу-теэ в Таллинне. Страховая компания Seesam Insurance AS возместила собственнику машины сумму ущерба в 2749 евро, а затем решила взыскать ее с собственника дороги, то есть города Таллинна.

«Водителя автомобиля нельзя упрекнуть в причинении ущерба и нарушении обязанностей. Хоть выбоина и была обозначена с помощью соответствующего знака, стоявшего в 15-20 метрах от нее, на заснеженной и покрытой льдом дороге остановочный путь автомобиля при скорости 50 км/ч составляет 111 метров, поэтому водитель не мог избежать попадания в выбоину. Также на дороге отсутствовало освещение. Также неразумно ожидать, что водитель будет останавливаться перед каждым препятствием», - пояснили в Seesam.

Столичные власти вину признали, но лишь частично. По мнению городских чиновников, водитель должен был выбрать скорость, исходя из установленных дорожных знаков.

8 февраля прошлого года Харьюский уездный суд согласился с позицией города Таллинна, отметив, что предупреждающий об опасности знак был установлен на правильном расстоянии от дорожной неровности. «Водитель должен выбирать скорость движения, исходя из окружающей ситуации. Знак «неровная дорога» в числе прочего дает водителю понять, что проезд по данному участку дороги с неправильно выбранной скоростью может привести к повреждениям автомобиля. Ответчик в данном случае выполнил свои обязательства, поэтому о серьезном нарушении с его стороны речи не идет», - говорится в решении уездного суда, который обязал город выплатить страховой компании 1374 евро.