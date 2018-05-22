Суд: водитель также несет ответственность за повреждения, полученные автомобилем при проезде через выбоины

В понедельник суд поставил точку в длившемся более трех лет страховом споре. Согласно решению суда, если во время проезда по ухабистой дороге автомобиль получает повреждения, то за ремонт машины отвечает собственник дороги, но лишь частично, если водитель не сбавил скорость, несмотря на предупреждающие знаки, пишет Tarbija24.
Причиной спора стал произошедший 3 февраля 2015 года случай, когда принадлежавший Rimi Eesti Food AS автомобиль Toyota Corolla получил повреждения, когда попал в выбоину на улице Принтсу-теэ в Таллинне. Страховая компания Seesam Insurance AS возместила собственнику машины сумму ущерба в 2749 евро, а затем решила взыскать ее с собственника дороги, то есть города Таллинна.
«Водителя автомобиля нельзя упрекнуть в причинении ущерба и нарушении обязанностей. Хоть выбоина и была обозначена с помощью соответствующего знака, стоявшего в 15-20 метрах от нее, на заснеженной и покрытой льдом дороге остановочный путь автомобиля при скорости 50 км/ч составляет 111 метров, поэтому водитель не мог избежать попадания в выбоину. Также на дороге отсутствовало освещение. Также неразумно ожидать, что водитель будет останавливаться перед каждым препятствием», - пояснили в Seesam.
Столичные власти вину признали, но лишь частично. По мнению городских чиновников, водитель должен был выбрать скорость, исходя из установленных дорожных знаков.
8 февраля прошлого года Харьюский уездный суд согласился с позицией города Таллинна, отметив, что предупреждающий об опасности знак был установлен на правильном расстоянии от дорожной неровности. «Водитель должен выбирать скорость движения, исходя из окружающей ситуации. Знак «неровная дорога» в числе прочего дает водителю понять, что проезд по данному участку дороги с неправильно выбранной скоростью может привести к повреждениям автомобиля. Ответчик в данном случае выполнил свои обязательства, поэтому о серьезном нарушении с его стороны речи не идет», - говорится в решении уездного суда, который обязал город выплатить страховой компании 1374 евро.
Таллиннский окружной суд оставил в силе решение уездного суда. В понедельник решение окончательно вступило в силу, поскольку Госсуд не принял кассационную жалобу к рассмотрению.