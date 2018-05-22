Объявленного в розыск задержали на границе
22 мая 2018 г., 14:02
В ночь на вторник на пропускном пункте Койдула пограничники проверили 26-летнего гражданина Эстонии и обнаружили, что он объявлен в розыск, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Молодого человека задержали и доставили в арестный дом.
Ранее в понедельник около семи утра на том же пропускном пункте сотрудники пограничной службы проверили Toyota Land Cruiser и обнаружили, что VIN-код автомобиля имеет признаки манипуляций. Машину направили на дополнительную экспертизу.