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Объявленного в розыск задержали на границе

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Пограничный пункт в Койдула.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

В ночь на вторник на пропускном пункте Койдула пограничники проверили 26-летнего гражданина Эстонии и обнаружили, что он объявлен в розыск, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Молодого человека задержали и доставили в арестный дом.

Ранее в понедельник около семи утра на том же пропускном пункте сотрудники пограничной службы проверили Toyota Land Cruiser и обнаружили, что VIN-код автомобиля имеет признаки манипуляций. Машину направили на дополнительную экспертизу.

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