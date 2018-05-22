Галерея: олимпийского чемпиона Майта Рийсмана проводили в последний путь

Как спортсмен, Рийсман становился обладателем европейских кубков, чемпионатов СССР. После окончания карьеры игрока Рийсман тренировал во Франции, затем возглавлял сборную России и московское "Динамо" в течение восьми лет, с которым выигрывал как тренер еврокубки и чемпионат России.

Рийсман также был и спортивным журналистом, сотрудничал с изданиями Эстонии и России. В 2002-2009 годах Рийсман был советником по культуре и спорту посольства Эстонии в России и возглавлял тренерский совет федерации водного поло России.