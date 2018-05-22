Галерея: олимпийского чемпиона Майта Рийсмана проводили в последний путь
22 мая 2018 г., 14:05
Официальное прощание с олимпичйским чемпионом-1980 состоялось сегодня в церкви Яани.
Как спортсмен, Рийсман становился обладателем европейских кубков, чемпионатов СССР. После окончания карьеры игрока Рийсман тренировал во Франции, затем возглавлял сборную России и московское "Динамо" в течение восьми лет, с которым выигрывал как тренер еврокубки и чемпионат России.
Рийсман также был и спортивным журналистом, сотрудничал с изданиями Эстонии и России. В 2002-2009 годах Рийсман был советником по культуре и спорту посольства Эстонии в России и возглавлял тренерский совет федерации водного поло России.