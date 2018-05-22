Президента Молдавии возмутил прошедший в Кишиневе марш сексменьшинств

"Я решительно осуждаю действия властей и полиции, которые обеспечили проведение этого марша. Это чужие для нас ценности, которые я не приемлю. Я выступаю за традиционные семейные ценности, соблюдение православных традиций", - заявил Додон на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "недопустимо поведение полиции, которая приняла меры против тех, кто хотел препятствовать проведению марша".

"Если правительство так хотело проводить этот марш, им следовало провести его в здании правительства. Незачем было ради нескольких десятков человек перекрывать весь город", - подчеркнул глава государства.

Как сказал Додон, сам он не выступает против развития отношений с Западом, но "им не следует так настойчиво навязывать чуждые нам ценности".

"У нас в стране 98% населения являются православными. Отсюда столь болезненная реакция общества на эти марши и навязывание этих идей. Наше общество их не приемлет, это необходимо иметь в виду", - подчеркнул президент.

Марш сексуальных меньшинств состоялся в Кишиневе 19 мая.

В нынешнем году участники марша впервые прошли по всей протяженности установленного маршрута. Попытки православных активистов сорвать акцию были пресечены полицией, которая обеспечила беспрецедентные меры безопасности, перекрыв движение транспорта по центральным улицам молдавской столицы.