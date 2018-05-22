На этих выходных в Таллинне состоится фестиваль «Троицкие звоны»

Фестиваль «Троицкие звоны» стал уже в Эстонии доброй традицией, который проводится в Таллинне уже в пятый раз, открывает перед любителями высокого искусства возможность слушать духовную хоровую музыку, традиционное славянское многоголосие, увидеть традиции народного праздника с их многокрасочностью и богатством, а также услышать живое, неповторимое звучание колоколов. Фестиваль проходит при поддержке Таллиннского Департамента Культуры.

25 мая во всех храмах города можно услышать праздничные звоны .

26 мая в 11.00 на церковном дворе Храма Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская Церковь) колокольными звонами порадует Семейный колокольный ансамбль "Бярозки" (г. Минск, Беларусь), руководитель - заведующий отделением Колокольного Звона Минского Духовного Богдан Берёзкин, а также звонари города Таллинна.

26 мая в Русском театре с 12.00 до 14.00 состоится встреча с Сергеем Глебушкиным, который представит экспозицию русского народного костюма «Мудрость предков - гордость потомков» в фойе театра.

Сергей Анатольевич Глебушкин - известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма. Его коллекция включает в себя костюмные комплексы начала XIX-XX веков, собранные в этнографических экспедициях в разных регионах России.

На лекцию-встречу обязательна регистрация до 24 мая на электронную почту neposedo@gmail.com (имя, фамилия участника).

26 мая в 17.00 в большом зале Русского театра состоится Гала-концерт фестиваля «Троицкие звоны».

Концерт пройдет в 2-х отделениях.

В первом отделении ансамбль колокольного звона «Бярозки» (г. Минск, Беларусь) будет знакомить слушателей с разными колокольными звонами. В исполнении Русской Хоровой Капеллы (Таллинн) под управлением доцента Эстонской академии музыки и театра Ольги Тунгал прозвучат произведения русских и эстонских композиторов, русская духовная музыка, народные песни. К богатству исторического наследия также позволит прикоснуться хоровой ансамбль «Собор» (Санкт –Петербург), молодой коллектив профессиональных певцов, объединившихся для исполнения духовной музыки различных периодов. Художественный руководитель коллектива - Антон Борисов.

Во втором отделении концерта выступят гости из Москвы - группа «FolkBeat». Участницы группы FolkBeat с уникальным вокалом, выступающие в жанре традиционного славянского многоголосия, удивляют своим выступлением даже самую взыскательную публику современной электронной аранжировкой русских народных песен.

Билеты на гала-концерт можно приобрести в кассах Piletilevi и Русского театра.

27 мая в 12.00 в Центре русской культуры состоится народный праздник фестиваля «Троицкие звоны».

Гостей праздника встретят колокольным звоном, а в концертном зале состоится красочный праздник народного творчества. Главный гость народного праздника - заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Крупицкие музыки». Яркие, живые инструментальные номера, лирические и шуточные песни, оригинальные хореографические миниатюры и традиционные танцы будут представлены «Крупицкими музыками» и коллективами из Таллинна: ансамблем танца «Непоседы», ансамблем песни «Млада» и ансамблем народной песни «Любава»

Ожившие на сцене костюмы из коллекции Сергея Глебушкина создадут неповторимую атмосферу праздника.