Кадри Симсон отказалась подискутировать в Петербурге с двумя министрами РФ

Приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме поступило от советника президента России, главы программного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, который предложил Кадри Симсон принять участие в панельной сессии касательно будущего российской экономики "Как реализовать стратегические задачи?", которая состоится в эту пятницу, 25 мая, передает Rus.ERR.

Согласно первоначальному составу, в нем помимо Кадри Симсон ожидалось участие министра финансов РФ Антона Силуанова, его коллеги, министра экономического развития Максима Орешкина, заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, президента Всемирного экономического форума Берге Бренде, экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина и старшего государственного министра торговли и промышленности Сингапура Ко По Куна.