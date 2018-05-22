вт, 22.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Tesla представила полноприводные модификации Model 3

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Jason Lee / Reuters

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал запуск в серийное производство обычной полноприводной и Performance-модификации седана Model 3. По предварительной информации, прием заказов на новинки начнется в следующем месяце. Первые поставки клиентам — в июле.

В отличие от базового седана, AWD-версия Model 3 укомплектована дополнительным электромотором, установленным на передней оси, пишет motor.ru. Суммарная отдача силовой установки не сообщается. Известно лишь, что на разгон до 60 миль в час (96 километров в час) полноприводный электрокар тратит 4,5 секунды (3,5 в исполнении Performance). Заднеприводной модификации на это нужно 5,6 секунды.

Также у электрокаров отличается максимальная скорость: для базового, заднеприводного седана, она ограничена на отметке 209 километров в час, для AWD — 225 километров в час, для Performance — 249 километров в час. Заявленный запас хода одинаковый — 499 километров.

Df48f491d718aa92a870bac30dfcbe05503c91db

Полный привод можно заказать в качестве опции к обычному исполнению Long Range за пять тысяч долларов. Общая цена Tesla Model 3 AWD (Dual Motor) при этом составит 54 тысячи доллара (44 000 евро), версии Performance — минимум 78 тысяч долларов (63 000 евро). Цену последний Маск сравнивает с BMW M3 (54 000 евро), отмечая, что Model 3 на 15 процентов быстрее.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ