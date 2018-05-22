Не пропустите: Дни Старого города в Таллинне начнутся с головокружительного трюка

Дни Старого города, тема которых «Сто шагов века», в этом году проходят в 37-й раз в юбилейный год Эстонской Республики. Программа состоит из ста символичных шагов, то есть из ста мероприятий, который характеризуют различные события с 1918 по 2018 год.

«Программа этого года содержит моменты различных этапов истории Эстонии последних ста лет – как радостных, так и грустных, - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. - При этом цель Дней Старого города заключается не только в том, чтобы обращать внимание на прошлое, но и в том, чтобы осмыслять настоящее. В свое время Дни Старого города заканчивались ночными певческими праздниками, которые играли важную роль в восстановлении независимости Эстонии. Сегодня Дни Старого города также связаны с нашим государством и происходящим в нем».

Каждый день программы Дней Старого города будет связан с определенным периодом времени в истории Эстонии: 30 мая – «Счастливый национальный» (1918-1938), 31 мая «Под черной тенью» (1939-1955), 1 июня – «Жизнь как в кино» (1956-1980), 2 июня – «Распоемся» (1981-1991) и 3 июня «Изменчивая свобода» (1992-2018). Главным организатором Дней Старого города является руководитель Дома Хопнера Анне Вельт.

30 мая в 19.00 на Ратушной площади будет показано представление «Мечта века» по случаю открытия 37-ых Таллиннских Дней Старого города. Романтическое представление, автором и постановщиком которого является Вахур Келлер, расскажет о стремлении народа к свободе сквозь штормовые события на протяжении целого века. Во время представления можно будет увидеть захватывающее зрелище - от церкви Пюхавайму до Ратуши на внушительной высоте по тросу проедет велосипедист.

Сегодня также был представлен буклет с программой мероприятия, изданный на трех языках. С завтрашнего дня его можно будет получить в туристическом инфопункте Дней Старого города, в Управе района Кесклинн, в Доме Хопнера или в информационных палатках на Ратушной площади и на улице Харью. С программой можно ознакомиться здесь.