Керсти Кальюлайд на Украине: война на Украине не должна стать неизбежностью

Керсти Кальюлайд и Петр Порошенко ФОТО: Канцелярия президента Эстонии

“В истории наших стран много общего. Сегодняшняя ситуация на Украине сложна и мы всецело вас поддерживаем. Мы должны называть вещи правильными именами – на востоке Украины идет война, и полуостров Крым оккупирован Россией.Это груз, который не дает Украине сегодня развиваться так быстро, как она на самом деле способна”, - сказала президент Кальюлайд после встречи со своим украинским коллегой и подчеркнула, что западный мир не должен привыкнуть к войне и оккупации и воспринимать это как неизбежность. По ее словам, важно, чтобы Минские соглашения соблюдались, а остальные страны придерживались единства относительно введенных против России санкций.

Глава эстонского государства признала реформы, проведенные в последнее время украинской администрацией – в том числе реформу пенсий и здравоохранения. “Реализация реформ в ситуации, когда на одном конце страны ведутся активные военные действия, непросто. В то же время альтернативы не существует. Наряду с войной борьба с коррупцией является ключевым вопросом, без которого Украине трудно будет достичь успеха. Действие принципов правового государства, а также защита инвестиций – темы, которые нельзя обойти на европейском курсе, и руководство Украины прекрасно это знает”, - сказала глава государства. Эстония по-прежнему поддерживает более тесную евроатлантическую интеграцию Украины.

Годами Эстония вносила свой вклад и финансово, и в лице экспертов в поддержку процессов реформ на Украине, а также разрешение гуманитарных проблем, Украина остается крупнейшим адресатом эстонской помощи по развитию и гуманитарной помощи, а Эстония является ее крупнейшим донором per capita.

Керсти Кальюлайд с визитом в Киеве. ФОТО: Канцелярия президента Эстонии