Картина дня: Керсти Кальюлайд на Украине, скандал с титулованным врачом и предложение сделать армию обязательной для девочек

Титулованный семейный врач продает псевдолекарства

Врачи Теллискивиского центра семейной медицины нарушают требования оказания медицинской помощи. Пациентов, прежде всего, лечат по методам альтернативной медицины гомеопатическими препаратами, которые продают им в центре за наличные. Член правления Центра семейных врачей и врач Урве Притс отрицает торговлю. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд на Украине: война на Украине не должна стать неизбежностью

Президент Республики встретилась сегодня в Киеве в ходе официального визита с главой украинского государства Петром Порошенко. На встрече обсуждалось сотрудничество двух стран, развитие Украины и ход реформ, энергетическая безопасность Европы, а также война на востоке Украины и ситуация в оккупированном Крыму. Читайте далее...

CNBC: все расхваленные Путиным ракеты с ядерным двигателем разбились в ходе испытаний

Источники CNBC рассказали, что Россия в период с января 2017-го по февраль 2018 года провела четыре испытания этой крылатой ракеты, каждое из которых завершилось крушением. Самый успешный испытательный полет длился немногим больше двух минут, за которые ракета преодолела около 35 км, после чего стала неуправляемой и рухнула на землю. Самый короткий запуск длился четыре секунды. Читайте далее...

«Радар»: многодетный отец 20 лет скрывал от семьи наркотическую зависимость

41-летний отец четырех детей Лембит Арикайнен из Ляэне-Вирумаа многие годы жил двойной жизнью. Ни его дети, ни бывшая жена, ни другие близкие не догадывались, что у мужчины серьезная наркотическая зависимость. Читайте далее...

Эвелин Калдоя: сделаем армию обязательной для девочек!

Может показаться, что это было уже давно, но Франция, Литва и Швеция отказались от срочной армейской службы лишь в 2001, 2008 и 2010 годах. Они были одними из тех европейских стран, которые поддались тогдашнему поветрию в области безопасности. Теперь президент Франции Эммануэль Макрон хочет восстановить воинскую повинность. Литва и Швеция приняли это решение в 2015 и 2017 годах. Читайте далее...

Пестик, тычинка, автомат

Мысль о том, что несправедливо государству забирать год жизни только у обладателей полового члена, довольно трезва. И раз уж начали сыпаться предложения, так, может быть, вместо того, чтобы раскладывать обоймы по пестикам и тычинкам, нагружая и без того бюрократический аппарат «Ploskostopije» еще и менструальными проблемами, надо вовсе отменить призыв? - вопрошает Игорь Смолкин.

В Верховной Раде предложили уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил о необходимости уничтожить недавно открытый Россией Крымский мост. В эфире телеканала "112 Украина" политик назвал мост "вражеской инфраструктурой". Читайте далее...

Реплика: «Полный пердимонокль, эстонская полиция!»

В эстонской полиции работают прекрасные люди, готовые помочь, но процессы бумагооборота продуманы очень плохо, а местами и вовсе абсурдны и в прямом смысле слова убивают наше драгоценное время и нервные клетки. Читайте далее...

Судебным экспертам не хватает денег

Эстонскому институту судебной экспертизы не подходит прежняя модель финансирования, основанная на проектах, которая не позволяет приобретать нужные приборы. Если прежний порядок будет сохраняться еще какое-то время, то, по словам вице-канцлера Министерства внутренних дел Эркки Корта, может возникнуть ситуация, при которой в рамках какого-то уголовного дела преступников не удастся отдать под суд, поскольку не будет достаточного количества неопровержимых доказательств. Читайте далее...

Фото: в Таллинне воздушный шар неожиданно приземлился посреди жилого района

В понедельник вечером в столичном районе Кристийне во дворе многоквартирного дома неожиданно приземлился окрашенный в цвета эстонского флага воздушный шар. Читайте далее...

В России приняли закон о контрсанкциях против США и других стран: "Он ничего не разрешает, ничего не запрещает"