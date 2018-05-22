Полезно: мы знаем, сныть, как тебя победить

Оказывается, для этого не нужно применять химикаты. С разросшейся снытью можно с успехом сразиться с помощью... другого растения. Этот помощник в борьбе с сорняком - ноготки, или календула. Опытные садоводы уверяют, что очень быстро, чуть ли не в первый год, календула выживет сныть с вашего участка!

Садовод-любитель Катре подтвердила это на практике. В ее саду ноготки сражаются со снытью уже третий год, и изменения есть. «В местах, которые раньше к концу мая были сплошь покрыты снытью, сейчас виднеются единичные растения», - говорит Катре.

К концу первого лета, по словам Катре, особых изменений она не заметила. «Конечно, быстрым этот способ борьбы с сорняками не назовешь, зато он очень простой: рассыпал побольше семян ноготков - и все дела», - рассказала женщина.

Календула - отличное растение! Она не просто неприхотлива в разведении, но еще и полезна. Из нее готовят лечебный чай, можно использовать для приготовления мази.