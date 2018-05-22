Рай для спекулятнов: попасть на футбол по цене машины

Например, на сайте Ticketbis 800-евровый билет можно приобрести за 16 000 евро. Самые дешевые билеты на сайте перепродавцов стоят 467 евро, в сектор фанатов мадридского "Реала", а чтобы попасть в сектор к фанатам Ливерпуля надо будет выложить минимум 1520 евро. Фанатам английского клуба была выделена квота в 16 625 билетов, которые клуб официально распростронял. Для поклонников команд билеты на фанатские сектора стадиона "Олимпийский" в Киеве, который вмещает 63000 зрителя, стоили, по номиналу, 70 евро.