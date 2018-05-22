В Дании нашли кости сотни убитых человек

Специалисты раскопали кости в 2009-2014 годах на площади около 75 гектаров, которые были захоронены в озерных и торфяных отложениях. Останки были приписаны, как минимум, 82 воинам, однако, по оценкам, в армии насчитывалось от 380 человек. Это превышало численность населения любой из деревень в регионе, поэтому в состав боевых групп вошли, скорее всего, молодые люди из разных поселений.