«Он стоял с ножом над кроваткой младенца»: мужчина, защищая семью, убил знакомого

Трагически закончившаяся история произошла в ночь на субботу в деревне Тартусе, где на одном хуторе организовали небольшой праздник. Подруга жены 31-летнего владельца дома Олава взяла с собой и нового спутника жизни — 33-летнего Альдора, пишет Virumaa Teataja.

По словам жителя деревни, в пятницу вечером он заметил возле хутора четыре автомобиля. После знакомый спросил его, слышал ли он что-то ночью. Не слышал. И только тогда узнал, что позже вся территория перед домом была заполнена полицейскими машинами. Трагический инцидент, по данным жителя деревни, произошел около трех часов ночи в субботу.

Хутор, на котором произошла трагедия. ФОТО: Marianne Loorents

По словам родственников владельца дома, не стоило Альдору вообще употреблять алкоголь. Но, к сожалению, он его употреблял. По словам источника, все уже легли спать, когда внезапно проснулся владелец дома и увидел, что гость стоит с ножом в руках над кроваткой пятимесячного младенца. «Он защищал свою семью», - продолжает источник.

По данным Virumaa Teataja, для Альдора роковой стала не только травма головы, но и другие повреждения.