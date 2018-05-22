вт, 22.05.2018
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  • «Он стоял с ножом над кроваткой младенца»: мужчина, защищая семью, убил знакомого

«Он стоял с ножом над кроваткой младенца»: мужчина, защищая семью, убил знакомого

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Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

В лаконичном пресс-сообщении полиции говорилось, что в субботу 31-летний владелец дома в волости Хальяла толкнул пришедшего к нему в гости и поведшего себя агрессивно 33-летнего знакомого, в результате чего последний упал так неудачно, что позже скончался в больнице.

Трагически закончившаяся история произошла в ночь на субботу в деревне Тартусе, где на одном хуторе организовали небольшой праздник. Подруга жены 31-летнего владельца дома Олава взяла с собой и нового спутника жизни — 33-летнего Альдора, пишет Virumaa Teataja.

По словам жителя деревни, в пятницу вечером он заметил возле хутора четыре автомобиля. После знакомый спросил его, слышал ли он что-то ночью. Не слышал. И только тогда узнал, что позже вся территория перед домом была заполнена полицейскими машинами. Трагический инцидент, по данным жителя деревни, произошел около трех часов ночи в субботу.

Хутор, на котором произошла трагедия. 

ФОТО: Marianne Loorents

По словам родственников владельца дома, не стоило Альдору вообще употреблять алкоголь. Но, к сожалению, он его употреблял. По словам источника, все уже легли спать, когда внезапно проснулся владелец дома и увидел, что гость стоит с ножом в руках над кроваткой пятимесячного младенца. «Он защищал свою семью», - продолжает источник.

По данным Virumaa Teataja, для Альдора роковой стала не только травма головы, но и другие повреждения.

Взятого под стражу на время проведения необходимых следственных мероприятий Олава характеризуют как спокойного человека, который только создал свою семью.

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