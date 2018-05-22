Ничего российского: перед финалом Лиги чемпионов в Киеве убрали все рекламные баннеры "Газпрома"

Об этом сообщил во уполномоченный от Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.

«Киевская горадминистрация договорилась с УЕФА о демонтаже рекламных материалов российской компании «Газпром» на финале Лиги чемпионов.

Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов «Газпрома» даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано», – написал Мирошниченко в Facebook.