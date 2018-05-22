Ничего российского: перед финалом Лиги чемпионов в Киеве убрали все рекламные баннеры "Газпрома"

Баннеры с логотипом «Газпрома», который является официальным спонсором Лиги чемпионов, демонтировали в Киеве, передает sports.ru.
Об этом сообщил во уполномоченный от Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.
«Киевская горадминистрация договорилась с УЕФА о демонтаже рекламных материалов российской компании «Газпром» на финале Лиги чемпионов.
Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов «Газпрома» даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано», – написал Мирошниченко в Facebook.
Ранее власти города, ссылаясь на недовольство жителей столицы, обещали не размещать баннеры с логотипом «Газпрома» на улицах города и в фан-зоне, планировалось показать его только на стадионе «Олимпийский».