вт, 22.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Ничего российского: перед финалом Лиги чемпионов в Киеве убрали все рекламные баннеры "Газпрома"

Ничего российского: перед финалом Лиги чемпионов в Киеве убрали все рекламные баннеры "Газпрома"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Штаб-квартира Газпрома в Москве.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Баннеры с логотипом «Газпрома», который является официальным спонсором Лиги чемпионов, демонтировали в Киеве, передает sports.ru.

Об этом сообщил во уполномоченный от Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.

«Киевская горадминистрация договорилась с УЕФА о демонтаже рекламных материалов российской компании «Газпром» на финале Лиги чемпионов.

Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов «Газпрома» даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано», – написал Мирошниченко в Facebook.

Ранее власти города, ссылаясь на недовольство жителей столицы, обещали не размещать баннеры с логотипом «Газпрома» на улицах города и в фан-зоне, планировалось показать его только на стадионе «Олимпийский».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ