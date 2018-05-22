вт, 22.05.2018
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  • Одна из школ Таллинна не отреагировала на травлю ученика: город выплатил 2000 евро

Одна из школ Таллинна не отреагировала на травлю ученика: город выплатил 2000 евро

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Проблемные подростки. Фото иллюстративное

ФОТО: Антс Лийгус / Pärnu Postimees

В 2017 году против Таллинна было инициировано два судебных процесса, связанных с травлей детей в школах. По одному из них город проиграл и был вынужден выплатить истцу 2000 евро.

Согласно данным юридической службы Таллинна, речь идет об издевательствах над ребенком со стороны его соучеников. Об инциденте были поставлены в известность как классный руководитель, так и школьная администрация, но те не сумели адекватно отреагировать, пишет Rus.ERR.

Начавшийся судебный процесс завершился тем, что жалоба истца против Таллинна была частично удовлетворена, и городу пришлось выплатить 2000 евро.

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