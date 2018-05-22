Приложениям в том виде, к которому мы привыкли, по-видимому, осталось работать недолго. Их место займут боты – интеллектуальные создания, иными словами, программные роботы, которые сидят в чатах для того, чтобы давать совет, то есть, служат чем-то вроде персонального помощника, пишет техноблог Telia Digitark.
Общение с чат-ботами немного похоже на поиск в Google, однако им ещё можно задавать дополнительные вопросы.
Всё зависит от того, для чего создан бот: можно ли с его помощью заказать такси, договориться о встрече, отправить электронное письмо – возможностей много.
Представьте себе ситуацию: в дом проник грабитель, звонок в полицию вызовет много шума. Но можно вызвать полицию и через Facebook Messenger, написав о нежелательном визите.
Или, когда нужно купить новую футболку, не идти в магазин и даже не заходить на сайт, а написать на контактный адрес, например, H&M «Привет, хочу новую футболку». После чего робот задаст уточняющие вопросы по поводу возраста и стиля и предложит варианты на выбор. Останется только выбрать подходящую модель, а потом прогуляться до посылочного автомата.
Любая фирма может создать своего чат-бота
Учитывая покупательскую способность поколений Y и Z, для которых чатиться намного естественнее, чем звонить, не приходится сомневаться, что такой удобный способ предложения услуг и товаров ждёт успех. Другой вопрос – есть ли будущее у Facebook, который уже сейчас считается у молодежи местом встречи людей «которым за». Там есть мама и даже бабушка – это точно не круто.
В Эстонии с помощью роботов-собеседников можно, например, посмотреть расписание поездов и заглянуть в орфографический словарь. Я пользовался и тем, и другим – действительно удобно написать в сообщении Messenger или Facebook «Таллинн – Пяэскюла» и сразу узнать время трех следующих отправлений. После этого открывать приложение Elron и искать остановки в выпадающем меню, не говоря уже о посещении сайта, кажется очень неудобным.