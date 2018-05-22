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Кальюлайд: встречусь с Путиным, когда Россия ратифицирует пограничный договор

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Керсти Кальюлайд на Украине.

ФОТО: Presidendi kantselei

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как восточный сосед ратифицирует эстонско-российский пограничный договор.

«Я это также очень четко озвучила российским журналистам: если наш пограничный договор будет ратифицирован, я, безусловно, готова ехать в Москву и благодарить за это», - сказала Кальюлайд, отвечая на вопросы Артура Аукона.

На уточняющий вопрос, готовы ли вы встретиться и с президентом Владимиром Путиным, Кальюлайд ответила, что, конечно, ведь он не может находиться в стороне этого процесса.

Глава государства не смогла предположить, когда это все может произойти, особенно учитывая, как долго нет прогресса в этом вопросе: «Прошлое никогда не позволяет предсказать будущее».

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