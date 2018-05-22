Кальюлайд: встречусь с Путиным, когда Россия ратифицирует пограничный договор

«Я это также очень четко озвучила российским журналистам: если наш пограничный договор будет ратифицирован, я, безусловно, готова ехать в Москву и благодарить за это», - сказала Кальюлайд, отвечая на вопросы Артура Аукона.

На уточняющий вопрос, готовы ли вы встретиться и с президентом Владимиром Путиным, Кальюлайд ответила, что, конечно, ведь он не может находиться в стороне этого процесса.